Trump börtönnel fenyegeti azokat, akik szerint kevés rakétája maradt az amerikai hadseregnek

Donald Trump szerint az amerikai hadseregnek rengeteg rakétája van, és aki ennek az ellenkezőjét állítja, azt elfogják, és bíróság elé állítják. Az amerikai elnök azután posztolt a Truth Socialre, hogy a Reuters névtelen forrásokra hivatkozva megírta, hogy az Egyesült Államok gyakorlatilag az összes nagy hatótávolságú rakétáját felhasználta az iráni háborúban.

Trump azt írta, az amerikai hadseregnek hatalmas lőszerkészletei vannak, és ha kell, akkor további készleteket is importálhatnak. Hozzátette, hogy a hadiipari cégek annyi gyárat építenek, amennyit az ország eddig nem látott.

„Akik ilyen hazaáruló kijelentéseket szivárogtatnak, azokat elfogják. Hosszú börtönbüntetéssel kell szembenézniük” – utalt a névtelen forrásokra.

A Reuters cikke szerint az amerikaiak az öt hónapja tartó iráni háborúban annyi nagy hatótávolságú rakétát használtak fel, ami „aggodalomra adhat okot a hadsereg jövőbeli konfliktusokra való felkészültségét illetően”.

A készletadatokkal kapcsolatos újságírói kérdésre a Fehér Ház közzétett egy nyilatkozatot Trumptól, amiben az amerikai elnök azt írta, hogy az Egyesült Államoknak „sokkal több lőszere van, mint bárkinek a világon”, „sokkal több, mint amennyire szükségünk van”. Az elnök szerint több lőszert gyártanak, „mint valaha”, illetve „rekordszintű mértékben bővítik gyáraikat és berendezéseiket”.