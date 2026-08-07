Érkezik a hidegfront, „csak” 35 fok lesz pénteken

Pénteken egy hidegfront hatására a napos időszakokat már gyakrabban zavarják majd gomolyfelhők a térségben, és többfelé kialakulhatnak záporok, zivatarok, helyenként felhőszakadás és jégeső sem kizárt az Időkép szerint.

Fotó: Bankó Gábor/444

Ugyanakkor a fátyol- és gomolyfelhők mellett általában többórás napsütés várható, főként délután lehetnek felhősebb periódusok. Elszórtan számíthatunk záporra, zivatarra - ezekre is inkább a Duna mentén és attól keletre, írja a HungaroMet. Az északnyugatira, északira forduló szél megélénkül, többfelé megerősödik. A zivatarokat erős, viharos széllökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 30 és 35 fok között várható, de délkeleten ennél néhány fokkal magasabb értékek is lesznek. Késő estére 19 és 27 fok közé csökken a hőmérséklet.

Nógrád, Heves, Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye egyes járásaiban és a nyugati határ mentén sárga riasztás van érvényben lehetséges zivatarok miatt, ahogy