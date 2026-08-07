Továbbra is maradnak az energiatakarékossági intézkedések Budapesten - jelentette be a főpolgármester a Facebookon. A budapesti közösségi közlekedésben bevezetett energiatakarékossági intézkedéseket, az energiaigényes díszkivilágítás szüneteltetését és a szökőkutak kikapcsolását egyelőre fenntartják – írta Karácsony Gergely.

Szerinte Magyarország az elmúlt napokban megmutatta „szebbik arcát”, tiszteletreméltó társadalmi összefogás jött létre az energiakrízissel szembeni védekezés érdekében. Budapest mindenféle kérés vagy felszólítás nélkül azonnal felfüggesztette a díszkivilágítást, energiatakarékos menetrendre állította át a villamosokat és a metrókat, leállította a szökőkutakat, és kidolgozta azt a szakmai programot, amivel úgy lehet takarékoskodni a vízzel, hogy közben nem hagyja veszni a létfontosságú zöldfelületeit – sorolta.

Azt írja, közben stabilan biztosítják az ívóvízellátást a városban, dolgozóik a hőség okozta elképesztő körülmények között is szolgálják a várost, és az elmúlt évek rengeteg újítása, fejlesztései most nyernek igazán értelmet. Úgy fogalmazott:

„Érdemes észrevenni azt is, hogy most végre nem háborút vívtunk az aszály ellen, és a paksi szivattyúproblémát sem önjelölt tábornokok akarták huszáros rohammal legyűrni. Ez is fontos változás.”

Azt írta, az önkormányzatok hozzájárulását a krízis kezeléséhez a miniszterelnök is megköszönte, ami Karácsony szerint fontos gesztus, és „talán ez volt az első, amit az önkormányzatok az új kormánytól kaptak”. Szerinte krízishelyzetekben különösen látszik, hogy az országnak mennyi haszna származik a kormány és az önkormányzatok közötti jó együttműködésből.

Fotó: Bodnár Boglárka/MTI/MTVA

„És látszik az is, mekkora bajt okozhat, ha hiányzik ez az együttműködés: kis híján szörnyű károkat okozott az a tárcakommunikáció, hogy a kormány elsőfokú vízkorlátozást rendelt el az egész országban, holott ilyet senki nem rendelhet és nem is rendelt el, lévén önkormányzati hatáskör, nem szólva arról, hogy ebben a hőségben túlzás nélkül létkérdés a zöldfelületek életben tartása. Okozott zavart és értetlenséget az is, amikor a bölcsődék és az óvodák vezetői közvetlenül kaptak levelet a szakminisztériumtól, miközben a fenntartók az önkormányzatok, és eleve csak azok az intézmények vannak nyáron nyitva, amelyek a gyerekek és a szülők érdekében ügyeleti szolgáltatást nyújtanak” – írta.

A főpolgármester reméli, a helytállás a mostani krízishelyzetben azt erősíti a kormányzatban, hogy partnert lásson az önkormányzatokban és semmiképpen ne politikai ellenfelet. Emlékeztetett, hogy eddig a parlamentben egy önkormányzatokat érintő döntés született: a képviselők háromszor akkora mértéken csökkentették a polgármesterek bérét, mint amennyire a sajátjukat.

„Még ha ez nem tűnik első ránézésre egy gyönyörű barátság kezdetének, tudomásul vettük, bízva abban, hogy ezután már valóban az érdemi egyeztetés, együttműködés, partnerség ideje és lépései következnek” – írja Karácsony.

Szerinte az együttműködésnek a kerete az önkormányzati rendszer átalakítása: a vidékfejlesztési tárca hamarosan összehívja az önkormányzatokat, amire az összes önkormányzati szövetség közös, egységes, az önkormányzatokat talpra állító, a kormány előtt álló kihívásokat maximálisan figyelembe vevő javaslatcsomaggal érkezik. Szerinte a program lényege, és az ebből fakadó várakozás valójában egy szóban is összefoglalható, mert minden abból következik: partnerség. Partnerség a bajban és partnerség a hétköznapokban is – írja a főpolgármester.