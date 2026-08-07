Tarr Zoltán: Zajlik a közmédia átvilágítása

A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter szerint a parlament által megválasztott vezető végzi az átvilágítást egy néhány fős csapat élén. A Facebook-oldalán közzétett videóban elmondta, ezzel párhuzamosan múlt héten elindult egy nagy széleskörű szakmai párbeszéd, ahol szervezetek és szakemberek mondhatják el gondolataikat a közmédia leendő átalakításával kapcsolatban. Ugyanakkor hamarosan megnyílik egy online felület, amelyen keresztül bárki elmondhatja az észrevételeit, javaslatait.

Kihangsúlyozta, ezt a munkát nem a minisztérium és nem is a miniszter végzi, nem szólnak bele a közmédia mindennapi működésébe. A közmédia végleges vezetőjének kiválasztására teljesen nyílt, átlátható pályázatot írnak ki.