Védelmi megállapodást köt Szaúd-Arábia, Törökország és Pakisztán

Pénteken Mekkában írják alá a felek a közös védelmi megállapodást a Reuters forrásai szerint. A regionális zűrzavar közepette az öböl menti államok Irán támadásainak kereszttüzébe kerültek, miután az Egyesült Államok és Izrael megtámadta az országot. A hírügynökség információi szerint az egyelőre nem világos, hogy hivatalosan is bejelentik-e a megállapodást.

Mohamed bin Szalmán, szaúdi koronaherceg és Recep Tayyip Erdogan, török elnök egy korábbi találkozójukon Fotó: -/AFP

A három nemzet egyébként egyre fokozódó aggodalmát fejezi ki a közel-keleti káosz, a forradalmi síita Irán és az egyre határozottabb Izrael miatt, miközben az Egyesült Államok a regionális fenyegetések megfékezésével küzd. Törökország a NATO második legnagyobb hadseregével rendelkezik, Szaúd-Arábia a legerősebb Perzsa-öböl menti állam és a világ egyik legnagyobb olajexportőre, Pakisztán pedig az egyetlen nukleáris fegyverekkel rendelkező muszlim ország.

Már létezik egy amúgy egy szaúdi-pakisztáni paktum, amely értelmében bármelyik fél elleni támadást úgy tekintik, mintha mindkét országot megtámadták volna, és minden katonai eszközt bevethetnek, nyilatkozta egy szaúdi tisztviselő a Reutersnek.

A gyakorlatban Pakisztán igyekezett elkerülni az iráni háborúba való katonai belekeveredést, ehelyett inkább az Iránnal való közvetítést választotta.