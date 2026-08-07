Veszélybe került a budapesti fallabda-Eb egy Marczibányi téri tűz miatt

Veszélybe került az augusztus 19-én kezdődő budapesti fallabda Európa-bajnokság, miután péntek délelőtt tűz ütött ki a Marczibányi téri Ormai László Asztalitenisz Csarnokban. A tűzben senki nem sérült meg, a szomszédos squash klub viszont komolyabban beázott, ezért kérdésessé vált, hogy meg lehet-e rendezni ott a másfél hét múlva kezdődő versenyt – írta péntek este Facebookon Pósfai Gábor sportért is felelős belügyminiszter.

A tűz egy elektromos szekrényben keletkezett, majd átterjedt a csarnok tetejére. Pósfai szerint a napelemek közelében 8-10 négyzetméteren égett a szigetelés és több vezeték. A tűzoltók délutánra eloltották a tüzet.

Személyi sérülés nem történt, a csarnokban azonban jelenleg nincs áram. A nagyobb problémát a szomszédos squash klubban keletkezett károk jelentik: az épület komolyabban beázott, ami nemcsak a jelenlegi sportolást akadályozza, hanem az Európa-bajnokság megrendezését is veszélyezteti.

„A szervezőkkel és a sportállamtitkársággal azon dolgozunk, hogy ha módosított tervekkel is, de időben el tudjon kezdődni a verseny” – írta Pósfai, aki fotókat is közzétett a károkról.

A fallabda Európa-bajnokságot augusztus 19. és 22. között rendeznék Budapesten. Magyarországot Farkas Balázs képviseli, akivel nemrég interjút is készítettünk. Egyelőre nem derült ki, hogy a károkat helyre lehet-e állítani addig, illetve szükség esetén milyen módosításokkal tarthatják meg a versenyt.