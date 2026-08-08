2,3 milliárdot fizettetett vissza Mészáros Lőrincékkel Vitézy egy Lázárral kötött szerződésből

„Haladunk a vagyonvisszaszerzéssel: 2,3 milliárd forintot fizetett vissza az államnak a Mészáros Lőrinchez köthető magántőkealap!”

- jelentette be egy posztban Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter.

Mint a szombati bejegyzéséből kiderül, az elektronikus útdíjrendszerről van szó, arról az ügyletről, amiben az előző kormány Lázár János minisztersége alatt 64,5 milliérd forintért vette meg az útdíjrendszer három kulcsszereplőjét, melyek közül két cég is (Kupon Portfólió és a Setech Flotta) a Mészáros Lőrinchez köthető befektetési alap tulajdonában állt korábban.

Vitézy azt írja, hogy az új kormány elrendelte ennek az ügyletnek a teljes körű jogi és gazdasági átvilágítását, és felszólították a korábbi tulajdonost annak a 2,27 milliárd forintnak a visszaviszetésére, amit osztalékelőlegként vehettek fel a Lázárékkal kötött szerződés jóvoltából.

„Az összeg 2026. augusztus 5-én meg is érkezett, így a 2,27 milliárd forint végül nem a korábbi tulajdonosnál, hanem az állami társaság eredménytartalékában maradt”

- jelenti Vitézy, aki a posztjában további vizsgálatokat és vagyonvisszaszerzési lépéseket is belengetett. „Már most látszik, hogy több olyan, még Lázár János minisztersége idején meghozott döntés is született, amely súlyos milliárdokba kerülhetett volna a magyar adófizetőknek. Ezt a döntést még időben sikerült megállítanunk. A következő hónapokban ugyanilyen következetességgel vizsgálunk felül minden olyan ügyletet, ahol felmerül, hogy a magyar adófizetők érdekei sérülhettek” - írja a közlekedési miniszter.