Engedély nélkül kezdett próbafúráshoz szükséges eszközöket partra pakolni a Trumphoz köthető olajvállalat Grönlandon

Ezt a képet posztolta mindenféle kommentár nélkül az amerikai elnök két nappal azután, hogy a grönlandi kormány szigorú figyelmeztetést küldött egy Donald Trumphoz köthető olajcégnek, ami fúrás előkészítéséhez szükséges anyagokkal kötött ki a szigetország partjainál – engedély nélkül:

„Minden jövőbeli logisztikai kérdést be kell jelenteni az ásványkincshatóságnak, és azt jóvá kell hagynia, még mielőtt cselekednek az ügyben” – közölte a kormány egy nyilatkozatban.

A tavaly Texasban alapított, Trumphoz több szálon is köthető Greenland Energy vállalat vezetői állítják, hogy a grönlandi Jameson Land régió alatt 1 billió dollár értékű nyersolaj rejtőzhet. Be is jelentették, hogy 60 millió dollárból fúrni is fognak két kutat, hogy utánajárjanak a sejtéseiknek.

Bár Grönland 2021-ben környezetvédelmi okokból leállt az új olajkitermelési engedélyek kiadásával, van egy 80 Mile nevű brit vállalat, ami már korábban jogokat szerzett a kutatásra Jameson Land régióban. A Greenland Energy pedig hiába szerzett többségi részesedést szerzett ebben a projektben, a kutatás megindításához még mindig szükség volna a kormány engedélyére.

Bár a Greenland tulajdonosa szerint a projektnek nincs köze Trump évek óta tartó – a NATO-csúcson pedig újra fellendülő – annektálási mániájához, Larry Swets sajtóhírek szerint jó kapcsolatot ápol az amerikai elnökkel, és két, Trumpot a nyilvánosság előtt rendszeresen támogató médiaszereplőt is felkért a projekt dokumentálására.

Egyikük egy amerikai haditengerészeti veterán, aki a Trump által kitalált aranykupola rakétavédelmi terven dolgozik, aminek a megvalósításához az amerikai elnök szerint Grönland amerikai ellenőrzése elengedhetetlen volna.

Az olajvállalat egy képviselője egy korábbi, Jameson Land-i közösségi egyeztetésen azt állította, hogy van engedélyük a fúróberendezések partra szállítására, azt azonban maga a cég vezetője ismerte el utólag, hogy ez nem volt így.

Ennek ellenére a következő hónapban a ritkán lakott régió lakosainak feltűnt egy vontató, amely egy tucat konténerrel megpakolt uszályt húzott a part felé. A szállítmányt – a grönlandi kormány közleménye szerint fúrásokhoz szükséges berendezéseket – végül ki is pakolták a partra. (Guardian)