Közös drónügylet is lehet Vučić fordulata mögött: a szerb elnök Zelenszkijjel barátkozik

Történelminek mondott kétnapos látogatást tesz Belgrádban Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, aki az orosz invázió óta először ment Szerbiába. Az alapvetően Moszkva-barátnak elkönyvelt Szerbia elnöke, Aleksandar Vučić az EU kegyeit keresve egyensúlyoz a Nyugat és Oroszország között, és ez most az ukrán elnök fogadásában ölt testet – a szombati találkozó után pedig Vučić azt hangoztatta, hogy Szerbia támogatja Ukrajna területi integritását és európai uniós csatlakozását – ezt szavakban Kijev azzal hálálja meg, hogy továbbra sem ismeri el Koszovó függetlenségét.

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A két ország pedig több területen is az együttműködés erősítésére törekszik, de a bejelentett mezőgazdasági és energetikai ügyeknél érdekesebb az, amit a Frankfurter Allgemeine Zeitung írt meg diplomáciai és hadiipari források alapján.

Ezek szerint a találkozó fő tétje valójában egy nagyszabású, háromoldalú hadiipari együttműködés megalapozása lehet. Mint a Balk magyarul részletesen is elmeséli, a tervek egy közös szerb–ukrán dróngyártó projektről szólhatnak, amelyben az ukránok a harctéren tesztelt technológiai tudást és tapasztalatot, Szerbia pedig a meglévő gyártáskapacitásait adná, míg a szükséges finanszírozást az Egyesült Arab Emírségek biztosíthatná. A projekt előkészítésén Kijev részéről állítólag már hosszabb ideje dolgozik Olekszandr Kamisin, Zelenszkij egyik stratégiai tanácsadója.

A Moszkva felé húzó Szerbia kapcsán már korábban is felmerült, hogy a háttérben lőszereket adott el Ukrajnának: a szerbek cseh és lengyel közvetítőkön keresztül egymilliárd euró értékben adhattak szerb tüzérségi lőszereket amerikai bábáskodás mellett az ukrán frontra. Ezt most Christopher Hill volt belgrádi amerikai nagykövet is megerősítette, vagyis Washington értelemszerűen végig tudta, hova kerülnek a szerb lőszerek, miközben azt is szorosan ellenőrizték, hogy Szerbia ne lássa el fegyverrel Oroszországot.

Bár a szerbek körében továbbra is erős az Oroszország iránti szimpátia, ezzel Belgrád az orosz kapcsolatok hangoztatása mellett csendben az Ukrajna körül formálódó új európai hadiipari és gazdasági rendszerben is építi a saját pozícióit. Mint a Balk hangsúlyozza, emögött komoly szerb védelmiipari ambíciók is állhatnak: a korábban megkezdett izraeli együttműködés után most az Emírségekkel és Kijevvel kooperálva próbálhatnak meg regionális dróngyártó központtá válni.