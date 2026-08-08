Lemond és az egyetemről is távozik az Ádám Zoltánt kirúgó corvinusos rektorhelyettes

Lemond a rektorhelyettességről, sőt az egész egyetemet otthagyja Szabó Lajos György, a Corvinus oktatási rektorhelyettese - ezt maga jelentette be a rektorhelyettes, aki az elmúlt években, a kekvásított Corvinus egyik meghatározó és az egyetemen belül meglehetősen népszerűtlen vezetője volt.

Ő volt a rektorhelyettes már akkor is, amikor a Corvinus 2019-ben elsőként modellt váltott, és a Hernádi Zsolt vezette alapítványi kuratórium alá került - a kuratórium aztán 2023-ban egy évre őt nevezte ki megbízott rektornak.

Szabó Lajos György Fotó: Corvinus

Ebben az időszakban zajlott a Corvinus elmúlt éveinek legnagyobb botránya, melyben Szabó Lajos György főszerepet játszott. Miután a meghatározó MOL-részvényhányaddal rendelkező Timur Rahimkulov fiának a szülők közbenjárására az egyetemi vezetés extra vizsgalehetőséget biztosított annak ellenére, hogy nem teljesítette az előírt követelményeket, Ádám Zoltán oktatóként etikai eljárást kezdeményezett az ügyben - ennek végén azonban Ádámot rúgták ki, többek között azt róva fel neki, hogy megsértette a kancellárt.

„Ezért az unokáid is szégyenkezni fognak, téged egy jobb kocsmába se engednének be”

- mondta Szabónak az ügy miatt Ádám Zoltán.

Szabó Lajos azóta is a posztján maradt, és rektorhelyettesként az elmúlt két évben is meghatározó szerepe volt, azóta a belga Bruno van Pottelsberghe lett a Corvinus rektora.

Szabó Lajos most egy búcsúlevélben jelentette be a távozását az egyetemről. Ennek jelentős részében azt hangsúlyozza, hogy nem a botrányos ügyek és főleg nem a kormányváltással összefüggésben hagyja ott a Corvinust.

„És hogy miért éppen most? Nyilván lesznek páran, akik ezt az elmúlt hónapok változásaival hozzák összefüggésbe”

- írja, de állítása szerint erről természetesen szó sincs, már korábban tervezte a búcsút, és megújulásra, környezetváltozásra van szüksége. „Ne higgye senki, hogy ez bármilyen megfutamodás lenne bármi elől! - hangsúlyozza, és azt kéri az őt szerinte méltatlan hangnemben támadó kollégáitól, hogy „leköszönésemkor mellőzzék a személyeskedő és sértő megjegyzéseiket!”

Szabó búcsúlevelében azt írja, hogy ő nem magát a KEKVA-modellt, hanem az egyetem fejlesztését képviselte, politikát soha nem vitt be a munkájába, Ádám Zoltán és a vizsgabotrány ügyében pedig azt ígéri, hogy hamarosan az ő igazát támogató új bizonyítékokkal áll majd a nyilvánosság elé, miután már nem köti majd a a titoktartás.