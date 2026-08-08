Tömeges halpusztulás a rétszilasi halastavakban a hőség és és a vízhiány miatt

150 tonna hal pusztult el az elmúlt hetekben az országos jelentőségű természetvédelmi területnek számító, Natura 2000-es rétszilasi halastavakban Sárbogárd közelében, az állományveszteség értéke megközelíti a 165 millió forintot.

Halpusztulás a rétszilasi halastavakban Fotó: Lévai Ferenc

A tömeges halpusztulásról Lévai Ferenc, az Aranyponty Halászati Zrt. vezérigazgatója számolt be, elmondása szerint azt az okozta, hogy a tavak 6–8 hete érdemi vízpótlás nélkül maradtak, miközben a tartós hőség és a párolgás tovább csökkenti a vízszintet - a tórendszerben több tó már kritikusan sekély.

Fotó: Google Maps

Azt Lévai nem fejti ki, hogy milyen lehetőségek lennének a vízpótlásra, de kifogásolja, hogy miközben a vízgazdálkodásról szóló törvény egyértelmű sorrendet állapít meg vízhiány esedén, és ez alapján a halastavaknak elsőbbséget kellene élvezniük, a gyakorlatban a tavak vízpótlása gyakorlatilag megszűnt, miközben a mezőgazdasági öntözés folytatódik.

Halpusztulás a rétszilasi halastavakban Fotó: Lévai Ferenc

„Nehéz elfogadni, hogy miközben egy törvényben előrébb sorolt vízhasználatnál élő állatok százezrei pusztulnak és egy nemzetközileg védett vizes élőhely szárad ki, ugyanabból a vízrendszerből továbbra is jut víz öntözésre. Ha egy halastó kiszárad, nemcsak a hal pusztul el, hanem vele együtt egy teljes vizes élőhely kerül veszélybe”

– mondja az Aranyponty Halászati Zrt. vezérigazgatója, aki hivatalosan is kezdeményezte a kialakult helyzet hatósági felülvizsgálatát.