Az Etna kitörése miatt megint korlátozásokat vezettek be Catania repülőterén szombaton

Szombat délelőtt ismét jelentős mennyiségű hamut lövellt a magasba az Etna, ami miatt korlátozásokat kellett bevezetni Catania repterén – írja az Időkép a Catania Today alapján. A tudósítások szerint a beérkező gépek fogadását függesztették fel egy időre, de szombat reggel még zavartalanul elindultak a járatok.

Fotó: SALVATORE ALLEGRA/Anadolu via AFP

A lap felhívta a repülőtérről induló utasok figyelmét arra, hogy indulás előtt ellenőrizzék a járatukat, hogy az a menetrendnek megfelelően indul-e. A helyzet órák alatt változhat az Etna miatt.

Fotó: SALVATORE ALLEGRA/Anadolu via AFP

A Budapestről induló és ide érkező gépeknél jelen állás szerint nincs csúszás.

Catania reptere folyamatosan tájékoztat a helyzetről, a legutolsó, augusztus 8-i hírük szerint miután a vulkáni aktivitás miatti riasztási szintet pirosról narancssárgára változtatták, fokozatosan helyreállt a forgalom.