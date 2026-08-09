Meghalt egy versenyző a nagyatádi triatlonversenyen

Életét vesztette a nagyatádi eXtremeMan triatlonverseny egyik versenyzője. A szervezők közleménye szerint a váltóban induló sportoló az úszás során, a parttól mintegy 100 méterre lett rosszul.

A vízimentők gyorsan a partra vitték, ahol az orvosok a kihelyezett mentőegység segítségével azonnal megkezdték az újraélesztését. Bár a helyszínre mentőhelikopter is érkezett, a versenyzőt nem tudták újraéleszteni.

A nagyatádi az ország egyik legfontosabb Ironman-versenye, amin külföldi sportolók is indulnak. A sikeres teljesítéshez 3,8 kilométert kell úszni, majd 180 kilométert kerékpározni, végül pedig le kell futni egy maratont.