Három nagy kontinentális fociszövetség azonnal kidobná Infantinót, levelet is írtak erről, a kanadai Montagliani lehet a jelöltjük

Gianni Infantino Fotó: FRANK HOERMANN / SVEN SIMON/dpa Picture-Alliance via AFP

Nem sokat segített Gianni Infantinón, a FIFA önjáró, trumpista elnökén, hogy négy nappal ezelőtt a marokkói Rabatban begyűjtötte a beosztottai támogatását, majd bocsánatkérő üzenetet küldött a nemzeti szövetségeknek. A négy legnagyobb taglétszámú kontinentális labdarúgószövetség közül három hétfőn ugyanis nyílt levélben szólította fel az azonnali távozásra. Az európai UEFA, az ázsiai AFC és az észak- és közép amerikai, valamint karibi országokat tömörítő CONCACAF elnökei megsemmisítő hangulatú nyílt levélben követelnek olyan futballvezetést, amelyik „szolgálni akarja a futballt, nem pedig parancsolgatni.”

A helyzet annyira feszült, hogy a Guardian tudomása szerint a három nagy területi szövetség vezetői már a világbajnokságokat leváltó alternatív tornák megszervezéséről tágyalnak. A brit lap szerint a szeptemberi U20-as női vébén az európai válogatottak biztosan nem indulnak el, de nem lehetetlen, hogy a hármak ellentornát szervezzenek addig. Az UEFA ugyanis már korábban bejelentette, hogy Infantino és az elnök külső befektetőket bevonó titkos terve miatt bojkottálják a FIFA világbajnokságait, amit azóta többször meg is erősítettek.

A Guardian tudomása szerint Infantino eltávolítása esetén Victor Montagliani, a CONCACAF elnöke lehet az egyik elnökjelölt.

A hármak levelükben arról írnak, hogy a „bizalom megtört a megtévesztés miatt”, mármint az ő bizalmuk Infantinóban. „Amikor az egyén a kollektíva fölé helyezi magát, amelyik őt hatalommal ruházta fel, az illető megszegte a kötelességét” - folytatódik a nyílt levél. A szöveg később áttér a rabati találkozó ekézésére, mondván Infantino - akit nem neveznek nevén - kommunikációs hibákért kért elnézést, pedig ami történt, az nem kommunikációs hiba volt. „Nem ismerte el, hogy maga a felvetése volt rossz. Nem értette meg, hogy a világbajnokság jogainak értékesítési kísérlete súlyos helyzetértékelési hiba volt, nem pedig eljárásbeli ügyetlenkedés. Olyan hiba, ami alapjában roppantotta meg a bizalmat azokkal s szervezetekkel, amelyek szolgálatára a FIFA létrejött.”

Ahhoz, hogy Infantinót már a jövő évi elnökválasztás, így a mostani ciklusa lejárta előtt leváltsák, a FIFA fő döntéshozó testületének, a Tanácsnak kell speciális ülést összehívnia. Ezt a tagok több mint felének kell kezdeményeznie

A 37 tagú tanács a következőképpen áll fel: tag benne maga az elnök, Infantino és a 8 helyettese. 28 további tagot a kontinentális fociszövetségek delegálnak. Egy hely betöltetlen, így a tagság jelenleg így néz ki:

1 Gianni Infantino

8 alelnök

5 UEFA-tag

6 AFC-küldött Ázsiából

6 tag Afrikából

4-4 Közép és Észak-, illetve Dél-Amerikából

2 Óceániából

A Hármak Tanácsba delegált tagjai elvileg bőven elegen vannak az ülés összehívásához, hiszen 15 tagot jelentenek így együtt. A 8 alelnök között ráadásul olyan európai arcok vannak pluszban, mint Csányi Sándor vagy Alexander Ceferin UEFA-elnök, illetve az angol Debbie Hewitt.