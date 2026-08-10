Harry Potter-rajongók miatt kell arrébb rakni egy tenger alatti kábelt, hogy elkerüljék Dobby, a házimanó sírját

Harry Potter-rajongóknak sikerült kikényszeríteniük egy több millió font értékű, az Egyesült Királyságot és Írországot összekötő áramkábel áthelyezését, a kábel ugyanis szerintük meggyalázta volna Dobby, a házimanó sírját. Mármint egy olyan, kitalált meseszereplő sírját, akit a Harry Potter filmverziójában a walesi Pembrokeshire-ben található Freshwater West parton temették el.

A Harry Potter rajongók közül többen valóban elzarándokoltak erre a partszakaszra, ahol tömegével helyeztek el „Itt nyugszik Dobby” feliratú köveket, annak ellenére is, hogy a terület tulajdonosa, a National Trust arra kérte őket, hogy ne tegyék ezt, mivel a partszakasz ökológiailag érzékeny terület.

Fotó: NADIA ISAKOVA/robertharding via AFP

Na most az említett Greenlink kábel ezen a „síron” keresztül haladt volna át, ez az információ pedig eljutott a rajongókhoz is, akik levelek százaival kezdték el bombázni a kábelfektetésért felelős céget, akik végül arra jutottak, hogy inkább keresnek egy másik útvonalat, ami elkerüli egy fiktív karakter fiktív sírját. Még akkor is, ha az új útvonal sokkal közelebb került egy valódi, bronzkori temetkezési helyhez. (Guardian)