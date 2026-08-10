Hét embert vettek őrizetbe a rémhírek miatt megtámadott erdélyi mentőautó ügyében

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Hét embert vett őrizetbe a Kolozs megyében, akik a gyanú szerint fejszékkel és botokkal támadtak egy Kolozs megyei mentőautóra szombaton – írja a Transtelex a megyei rendőrség közlése alapján. Az ügyben már vasárnap őrizetbe vettek három, a gyanú szerint az ügyben érintett fiatalt.

A harminc napra őrizetbe vett gyanúsítottak 18 és 44 év közöttiek, Récekeresztúrról származnak, és testi sértés vagy egyéb erőszakos cselekmények, illetve a közrend és a köznyugalom megzavarása gyanújával indult eljárás ellenük.

A román egészségügyi minisztérium szombaton közölte, hogy kövekkel, botokkal és fejszékkel támadtak az erdélyi Récekeresztúron (Recea-Cristur) feldühödött falusiak egy mentőautóra. A jármű vezetője súlyos szemsérülést szenvedett, a többiek a sofőr lélekjelenlétének köszönhetően megúszták a lincselést.

A rendőrség szerint a „fekete mentőkről” szóló rémhírek miatt történt a támadás. Az álhírek szerint szervkereskedők mentőautókkal járnak Románia településein, hogy gyerekeket raboljanak el. A hatóságok felhívták az emberek figyelmét arra, hogy csak hivatalos forrásból tájékozódnak, és ne osszanak meg a közösségi médiában terjedő rémhíreket.

Fotó: Román belügyminisztérium

A román belügyminisztérium vasárnap ismét cáfolta a rémhírt a Facebookon, amit három TikTok-bejegyzés képernyőfotójával illusztrált. A minisztérium szerint a pánikkeltésre használt „figyelmeztető” fotókat manipulálták vagy mesterséges intelligenciával hozták létre. Közölték, Romániában soha nem jegyeztek fel olyan esetet, mikor mentőtautóval raboltak volna embert.

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A mentő útját próbálták elállni a feldühödött falusiak, a mentőorvos szerint csak azért úszták meg a lincselést, mert a sofőrnek sikerült megfordítani az autót, és el tudtak menekülni.

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