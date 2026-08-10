Sebestyén Balázs: Az elmúlt napokban olyan történetek, állítások és rémhírek is elkezdtek terjedni, amelyek valóságtartalma minimum erősen kérdéses

„Hatalmas hétvége van mögöttünk. 65 000 ember bulizott velünk, táncolt, nevetett, énekelt, és együtt csináltunk valami olyat, amire még nagyon sokáig emlékezni fogunk. De egy dolgot mindenekelőtt szeretnénk világossá tenni: az emberélet az első. Mindennél fontosabb. Egy ekkora rendezvényen számunkra nincs ennél fontosabb szempont, és nem is lehet” – így kezdte Facebook-posztját a hétvégén DJ Oti néven gigabulit tartó Sebestyén Balázs, aki azután szólalt meg, hogy kiderült, nyomoz a rendőrség a hétvégi bulin történt rosszullétek kapcsán. Mi is írtunk arról, hogy két nő hirtelen nagyon rosszul lett a szigetes Oti-bulin, és meg vannak róla győződve, hogy bedrogozhatták őket, de egyelőre nincs erre utaló hivatalos információ.

Fotó: DJ Oti/Sebestyén Balázs/Facebook

„Ha bárkivel baj történt, ha bárki rosszul lett, segítségre szorult, vagy olyan helyzetbe került, amelynek a körülményei tisztázásra várnak, azt őszintén sajnáljuk. Minden ilyen esetet komolyan kell venni, minden körülményt ki kell vizsgálni, és pontosan ki kell derülnie annak, hogy mi történt. Ebben nincs vita és nincs kompromisszum. Az emberélet és az emberek biztonsága minden másnál előrébb való” – írta Sebestyén Balázs, aki aztán a következőképp folytatta bejegyzését:

„Ugyanakkor az elmúlt napokban olyan történetek, állítások és rémhírek is elkezdtek terjedni a rendezvénnyel kapcsolatban, amelyeknek a valóságtartalma minimum erősen kérdéses. Hogy ki, mit és milyen indíttatásból terjeszt, mi bizonyul valóságnak, és mi marad egyszerű rémhír, az előbb-utóbb úgyis ki fog derülni. Mi nem szeretnénk találgatásokkal, vádaskodással vagy sárdobálással beszállni ebbe. Mi arra is emlékszünk, amit ott láttunk: 65 000 embert, akik azért jöttek össze, hogy jól érezzék magukat, zenét hallgassanak, találkozzanak, táncoljanak, és néhány órára egyszerűen kiszakadjanak a hétköznapokból. Ezt az élményt nem szeretnénk hagyni, hogy néhány hangos történet vagy ellenőrizetlen állítás felülírja.”

Sebestyén bejegyzését azzal zárta, hogy „a valós problémákat komolyan kell venni és ki kell vizsgálni. A valótlan állításokról pedig idővel úgyis kiderül, hogy azok”.