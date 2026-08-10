Vádat emeltek a japán feleségét Budapesten meggyilkoló volt férj ellen, az ügyészség 17 év fegyházzal büntetné az ír férfit

Előre kitervelten elkövetett emberölés bűntette miatt emelt vádat, és súlyos fegyházbüntetést indítványozott egy 45 éves ír férfi ellen a Fővárosi Főügyészség – derül ki a szervezet közleményéből. Az ügyészség a bűnösség teljeskörű beismerésének esetére 17 év fegyházbüntetés kiszabását indítványozta.

Az esetről korábban mi is többször írtunk. A tragédia után kiderült, hogy súlyos hatósági mulasztások előzték meg az esetet: a hazánkban élő japán nő, M. évek óta élt terrorban, volt férje fenyegetéseinek és bántalmazásának árnyékában, megfélemlítve és kiszolgáltatva. 2024-ben kétszer is feljelentést tett a magyar rendőrségnél, egyszer azért, mert a férfi ellopta a laptopját, egyszer pedig egy őt konkrétan megöléssel fenyegető levél miatt, amit szintén a volt férjétől kapott. A rendőrség egyik alkalommal sem foglalkozott vele, sőt, a halálához vezető tűzeset után csaknem egy hétig az volt a hivatalos álláspont, hogy nem történt idegenkezűség.

Az ügyészség mostani közleménye szerint a vádirat az alábbiakat rögzíti: a vádlott ír férfi és az áldozat japán nő már évekkel korábban elváltak, a nő két kiskorú gyermekével Magyarországon maradt, a férfi Hollandiába költözött. Innen utazott vissza látogatóba pár havonta a gyerekekhez, akikkel viszont 2024 márciusa óta a nő Japánba tervezett telepedni, folyamatban is volt egy bírósági eljárás ezzel kapcsolatban.

Az ír férfi 2025. január 27-én érkezett Magyarországra, a japán nő V. kerületi lakásában tartózkodott. Két nappal később, miután a fiuk iskolába ment, a férfi a kislányukat uszodába vitte, így a volt felesége egyedül maradt otthon. A férfi magával vitt egy plusz ruházatot, amelybe átöltözött, majd elindult vissza a lakásba – útközben még egy csuklyát és egy sisakot is magára vett.

2025. február 4-én a barátai gyertyagyújtással emlékeztek M.-re. Fotó: Bankó Gábor/444

Mikor a férfi visszaért a volt feleségéhez, rátámadt és meggyilkolta. Ezután a holttestet a kanapéra helyezte, a közelébe borosüveget, teamécseseket, valamint cigarettákat és cigarettavégeket rakott. Azért, hogy eltüntesse bűncselekménye nyomait, meggyújtotta a bútort, és elhagyta a lakást.

A környékén sétálva az átcserélt ruházatát kidobta, és visszavette a reggeli viseletét. Ezután egy wellness központba ment, majd kora délután visszatért a lakásba. Amikor kinyitotta az ajtót a friss oxigén beáramlása miatt a korábban meggyújtott tűz nagyobb erővel kezdett lángolni, majd a férfi tíz perc múlva bejelentést tett a tűzről.

A hatóságok is tanultak az esetből

Az eset után, ahogy már írtuk, a rendőrség napokig azt állította, hogy az első adatok alapján nem történt idegenkezűség, és nem találtak arra utaló jelet, hogy bűncselekmény történt volna. A hatóságok azt valószínűsítették, hogy a korábban fenyegetettsége miatt több feljelentést tevő, illetve a Patent Egyesület segítségét is kérő nő fényes nappal, a saját ágyában, egy cigarettával gyújtotta fel magát.

Az eset után a nő barátai és ismerősei többször is jelezték, hogy számtalan gyanús körülmény van, például az, hogy a nő soha életében nem dohányzott. Ezekre a jelzésekre azonban a rendőrség cinikus kommentekben válaszolgatott, amiben még utólag sem találtak kivetnivalót.

A rendőrség végül február 4-én jelentette be, hogy, „fordulat állt be a nyomozásban”, és emberölés miatt nyomoznak, a férfit két nappal később le is tartóztatták. Egy héttel később egy sajtótájékoztatón

beismerték, hogy hibáztak a volt férje által megölt japán nő ügyében, amikor korábban elutasították a feljelentéseit;

egy alosztályvezetőt más beosztásba helyeztek, egy osztályvezetőt felmentettek a beosztásból, a közösségi médiában a BRFK nevében közzétett méltatlan hozzászólások miatt plusz egy ember ellen fegyelmi eljárás is indult, őt az admini pozícióból leváltották;

a budapesti rendőrfőkapitány elrendelte, hogy a családon belüli erőszak témájában érzékenyítő tréningre küldött kollégák számát növeljék;

az országos rendőrfőkapitány elrendelte, hogy vizsgálják felül a kapcsolati erőszak miatt az esetet megelőző egy évben tett feljelentések ügyében az elutasító határozatokat, ahogy a bűncselekmény vagy bizonyítottság hiányában megszüntetett nyomozások megszüntető határozatát is felül kell vizsgálni országos szinten;

a folyamatban lévő ügyeket pedig fokozott szakirányítói felügyelet alá rendelték.

Akkor azt írtuk, ekkora sikert talán még soha nem ért el a hazai nőjogi mozgalom. A gyilkosság évfordulóján pedig hosszú cikkben foglalkoztunk a tapasztalatokkal, a ma idézett ügyészségi közlemény végén pedig már megtalálható volt a NANA Egyesület bántalmazott nőknek és gyermekeknek szóló segélyvonala. Ez egyébként szerda kivételével minden hétköznap 18 és 22 óra között ingyenesen hívható a 06-80-505-101-es telefonszámon.