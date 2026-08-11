Hardcore politikai kvíz: felismered-e a tiszás képviselőket?

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Négy hónapja választotta meg az ország az új parlamentet, ami szinte teljesen kicserélődött, csak mutatóba maradt néhány tucat régi parlamenti képviselő. Legkönnyebben a Mi Hazánk hat képviselőjét lehet megjegyezni, de a 8 fős KDNP-frakciót sem nehéz memorizálni, tekintve, hogy a többségük régről megvan. És bár a 44 fős Fidesz-frakcióban sok az új képviselő, a többségük így is régi motoros (akik a 12 éves cikluskorlátozás miatt elvileg már be sem ülhetnek a parlamentbe a következő választás után), szóval egész sok az ismerős név és arc. A Tisza Párt képviselői viszont kivétel nélkül mind újoncok, akiknek még a Tiszára összepontosító szakújságírók sem mind tudják a nevét.

Hogy bárki tesztelhesse magát, mennyire van képben az új Országgyűlést illetően, készítettünk egy, még a KRESZ-vizsgánál is nehezebb kvízt, amiben 12 kérdésben kell eltalálni, hogy négy tiszás képviselő közül melyikük látható a képen: