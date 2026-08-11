Putyin már észak-koreai rakétákkal támadja Ukrajnát Zelenszkij szerint

Ukrajna és Oroszország az éjszaka folyamán is támadták egymást, Volodimir Zelenszkij pedig azzal vádolta Moszkvát, hogy észak-koreai rakétákat vetett be. Az ukrán elnök azt nyilatkozta, hogy a zaporizzsjei légicsapásokban – amelyekben legalább hatan meghaltak és legalább 19-en megsebesültek – Oroszország szövetségesétől származó ballisztikus rakéták vettek részt.

Volodimir Zelenszkij Fotó: -/AFP

Zelenszkij hétfő este videóbeszédében azt mondta, „minél több észak-koreai csapás éri Ukrajnát, minél többet vetik be rakétáikat és katonáikat, annál inkább korrigálják a hiányosságaikat” – mondta Zelenszkij, hozzátéve, hogy ez veszélyt jelent a világ többi részére.

Nem ez az első alkalom, hogy Zelenszkij azzal vádolja Oroszországot, hogy katonai segítséget kap Észak-Koreától. A hétvégén már figyelmeztetett, hogy akár 50 000 észak-koreai katona is társulhat az orosz erőkhöz. (BBC)