Putyin négy év után elengedett egy amerikait, akit 10 évre ítéltek azért, mert állítólag belerúgott egy rendőrbe

Robert Gilman a PBS híradójában

Donald Trump elnök saját közösségi oldalán jelentette be kedden, hogy az orosz hatóságok humanitárius alapon szabadon engedték a több mint négy éve orosz börtönben raboskodó, most 32 éves amerikai Robert Gilmant, az egykori tengerészgyalogost - írja a New York Times. Gilman egészsége annyira megrendült a voronyezsi börtönkörülmények között, hogy hetek óta egyfajta kataton állapotba zuhant. Nem mozgott és semmire sem reagált, bár az orvosai konkrét fizikai problémát nem tudtak diagnosztizálni. Elengedéséról Trump közvetlenül Putyinnal tárgyalt, aki az amerikai elnök posztja szerint nem kért érte senkit cserébe.

Gilman a tízéves börtönbüntetését töltötte Voronyezsben, amit egy rendőr megtámadásáért szabtak ki rá. A férfi szülei Oroszországból emigráltak az USA-ba, Gilman útközben született Lengyelországban, de egész életét az Egyesült Államokban töltötte és korábban tengerészgyalogosként is szolgált.

Robert Gilman (balra, sapkában) a hazafelé tartó gépen.)

Családja elbeszélése szerint 2022. elején Gilman Moldovába indult, ahol tanári állás várta volna, de miközben orosz földön át az úticéljához tartott, lebetegedett és úgy döntött, hogy Oroszországban marad a gyógyulása idejére. Eközben egy vonatút során rosszul lett és - a sztori egyik homályos elemeként a sok közül - kórház helyett valami okból egy rendőrőrsre szállították. Itt az apja elmondása szerint „véletlenül belerúgott egy rendőrbe.” Amiért első fokon négy és fél év kényszermunkára ítélték. Ilyenért normál esetben maximum bírságot vagy felfüggesztett börtönt kaphatott volna az apja szerint, de a férfit kipécézték, mert amerikai. Az ítéletét tavaly - három, börtönben töltött év után - azért durvították tíz évre, mert az orosz fél szerint megtámadta a börtönőreit és egy nyomozót.

Trump témába vágó bejegyzése arról árulkodik, hogy Gilman állapota hazaszállítás közben váratlan javulásnak indult - esetleg végig csak eljátszotta a katatont. Az elnök ugyanis arról írt, hogy beszélt a kiszabadított rabbal, akinek egyetlen kérése volt hozzá: egy HATALMAS sajtburger landolás után.

Nem Gilman lenne az első, aki katatónia bekamuzásával menekül meg az elnyomó hatóságok karmaiból: K. György előfelvételis katonatársamat 1988-ban annyira sokkolta a lenti laktanya légköre, hogy jobb ötlet híján egyszer csak nem szólalt meg többé. Nem bolondult meg, csak hirtelen nem volt jobb ötlete. A terv első része fényesen bejött, mert nemsokára el is vitték a pécsi katonai kórház pszichiátriájára. Ide küldtek mindenkit Lentiből, akit nem tudtak ellátni a laktanya felcserei, így idővel sokat megfordultunk ott. K. tervének második fele viszont nem ment olyan simán: az elképzelt gyors leszerelés helyett hónapokig tartották ott, hogy valamivel szóra bírják. De ő csak kussolt, mindaddig, míg ismerős nem érkezett Lentiből, akit K. gyorsan berángatott egy biztonságos vécéfülkébe, ahol valósággal kirobbant belőle a sok beszorult szó.