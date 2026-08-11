Turisták ezrei ragadtak Szicílián, mert ismét hamut szór az Etna

A múlt heti kitörést követően ismét hamut szór az Etna, emiatt turisták ezrei rekedtek kedden Szicílián.
Az Etnától délre fekvő Cataniában, a sziget legnagyobb repülőterén csak kevés repülőgép tudott fel-, illetve leszállni. Kedden kora reggel pedig mindössze egy belföldi járat tudott elindulni. A cataniai repülőtéren a légiforgalmat szerdán délelőtt 11 óráig teljesen felfüggesztették. Több mint 200 járatot kellett átirányítani vagy teljesen törölni.
Catania reptere folyamatosan tájékoztat az aktuális helyzetről, az utazóknak azt javasolják, hogy indulás előtt érdeklődjenek a járatuk felől.
A CataniaToday szerint a repülőtér-irányító cég vízzel és kempingágyakkal segíti a reptéren rekedt utasoknak. segítséget nyújt vízzel és kempingágyakkal a repülőtéren rekedt utasoknak.
Az Etna már július elején is fennakadásokat okozott a légiközlekedésben, legutóbb pedig két nappal ezelőtt kellett korlátozásokat bevezetni. (via MTI)
A lezárás este 7-ig tart várhatóan, de utána is egy ideig csak óránként öt gépet fogad a repülőtér.
Jelenleg nincs fennakadás, de a helyzet gyorsan változhat.