Turisták ezrei ragadtak Szicílián, mert ismét hamut szór az Etna

külföld

A múlt heti kitörést követően ismét hamut szór az Etna, emiatt turisták ezrei rekedtek kedden Szicílián.

Az Etnától délre fekvő Cataniában, a sziget legnagyobb repülőterén csak kevés repülőgép tudott fel-, illetve leszállni. Kedden kora reggel pedig mindössze egy belföldi járat tudott elindulni. A cataniai repülőtéren a légiforgalmat szerdán délelőtt 11 óráig teljesen felfüggesztették. Több mint 200 járatot kellett átirányítani vagy teljesen törölni.

Fotó: SALVATORE ALLEGRA/Anadolu via AFP

Catania reptere folyamatosan tájékoztat az aktuális helyzetről, az utazóknak azt javasolják, hogy indulás előtt érdeklődjenek a járatuk felől.

A CataniaToday szerint a repülőtér-irányító cég vízzel és kempingágyakkal segíti a reptéren rekedt utasoknak. segítséget nyújt vízzel és kempingágyakkal a repülőtéren rekedt utasoknak.

Az Etna már július elején is fennakadásokat okozott a légiközlekedésben, legutóbb pedig két nappal ezelőtt kellett korlátozásokat bevezetni. (via MTI)

külföld légiforgalom etna szicília catania vulkán vulkáni aktivitás felfüggesztés
Kapcsolódó cikkek

Hamut szórt az Etna, átmenetileg Catania repterét is lezárták

A lezárás este 7-ig tart várhatóan, de utána is egy ideig csak óránként öt gépet fogad a repülőtér.

Székely Sarolta
természet

Az Etna kitörése miatt megint korlátozásokat vezettek be Catania repülőterén szombaton

Jelenleg nincs fennakadás, de a helyzet gyorsan változhat.

Windisch Judit
közlekedés