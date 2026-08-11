Van bizarrabb Paksnál: napra pontosan egy év után megint medúzák állítottak le egy francia atomerőművet

Medúzák hesszelnek a parton 2025. augusztus 11-én, a háttérben Gravelines atomerőműve Fotó: SAMEER AL-DOUMY/AFP

Augusztus 11-e elátkozott napként fog bevonulni az észak-franciaországi Gravelines atomerőmű történetébe. 2025. után ugyanis 2026-ban is ezen a napon kellett leállniuk a hűtővízzel érkező gigantikus medúzarajok miatt.

Nem akármilyen létesítmény energiatermelése esett most ki rövidebb-hosszabb időre: a gravelines-i erőmű Nyugat-Európa legnagyobbja a maga 6 blokkjával. Ez biztosítja a francia ipar szempontjából kulcsfontosságú északi régia teljes áramfogyasztásának 60-70 százalékát.

Több közép-európai ország energiarendszere is azért szenved, mert az atomerőműveiket a Duna vízével hűtik, ami soha nem mért alacsony szinten áll. De mi baj történhet az Északi-tenger partján? - kérdezheti a naiv olvasó. Mint most kiderült, a globális felmelegedés ott is megszedi a vámot. A langyosodó tenger miatt ugyanis az észak-francia partok közelében egyre gyakoribbak a korábban nem tapasztalt méretű medúzarajzások. Egy ilyen miatt kellett tavaly augusztus 11-én lekapcsolni a hűtését szivattyúzott tengervízzel megoldó erőművet az országos hálózatról. A tulajdonos EDF a Politico szerint azóta többszázezer eurót költött arra, hogy ilyesmi többé ne fordulhasson elő. Kamerarndszert telepítettek a környékbeli vizekre és saját kis halászhajóflottát hoztak létre. Az eredmény: kedden megint le kellett kapcsolniuk, annyi medúza került a rendszerbe. Az EDF közlése szerint „több tucat tonnányi.”

Az újraindítás érdekében jelenleg három halászhajó 24 órában végez megelőző jellegű medúzahalászatot - közölte az EDF. Mint kiderült, a rajzás már szombaton elkezdődött, de a hajók a hétvégén és hétfőn is bírták a gyűrődést, ám keddre annyira besűrűsödtek a zselés állagú szabotőrök, hogy nem bírtak velük.