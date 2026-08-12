A Spotify megjelöli és kiszorítja az ajánlóiból a mesterséges intelligencia által alkotott kamuzenészeket

Új átláthatósági funkciót vezet be a Spotify: a streamingplatform szeptember közepétől egy külön jelvénnyel (AI Persona) látja el azokat az előadói profilokat, amelyek nem valós személyeket képviselnek, hanem fotorealisztikus, AI által generált identitást használnak.

A Spotify továbbá teljesen kizárja az AI-personákat a szerkesztői és algoritmikus ajánlásokból (pl. Discover Weekly, Release Radar). Az ilyen előadók zenéi kizárólag azokhoz a hallgatókhoz jutnak el, akik kifejezetten bekövetik őket.

A Spotify app logója Fotó: JAKUB PORZYCKI/NurPhoto via AFP

Az előadók maguk is megjelölhetik, ha AI-personáról van szó, de a platform saját felülvizsgáló csapata is azonosítja az ilyen profilokat. A megjelölt profilok tulajdonosai értesítést kapnak és fellebbezhetnek, a hallgatók pedig a jövőben maguk is jelenthetik a gyanús profilokat.

A Spotify hangsúlyozza, hogy ez a jelvény a publikus előadói identitásra vonatkozik, nem pedig a zene elkészítésének módjára. Ha egy hús-vér zenész AI-t használ a zeneszerzéshez, arra a meglévő AI Credits és SongDNA funkciók szolgálnak. Az új AI Persona badge kifejezetten azt jelzi, ha maga az „előadó” nem egy valódi ember.