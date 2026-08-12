Kritikus pénzügyi helyzetben Budapest: 125 milliárdos hitelt kellene törleszteni, a folyószámlája viszont mínusz 65 milliárdon áll

Súlyos fizetésképtelenségi válság fenyegeti a fővárost, amelynek szeptember végéig összesen 125 milliárd forintnyi hitelt kellene törlesztenie. Ez a Budapest által felvett 80 milliárdos folyószámlahitelből és a BKK 45 milliárdos forgóeszköz-hiteléből áll, miközben az önkormányzat egyenlege jelenleg mínusz 65 milliárd forinton áll. Bár a szeptemberben befolyó iparűzési adó második részlete átmeneti enyhülést hozhat, a felhalmozott számlák, a hitelek rendezése és a folyamatos működési költségek miatt a kassza október elejére így is teljesen kiürül.

Fotó: Jászai Csaba/MTI/MTVA

A helyzetet tovább nehezíti, hogy a főváros idén még sem a 39,5 milliárd forintos állami normatívát, sem a közösségi közlekedésre járó 12 milliárdos támogatást nem kapta meg. Ezzel párhuzamosan a Magyar Államkincstár korábban milliárdokat emelt le a város számlájáról szolidaritási hozzájárulás címen (még a választások után is), amelyből idén 86 milliárd forintot követelnek a várostól, összesen pedig már 97,7 milliárdos befizetést várnak el a főváros 534 milliárdos teljes éves bevétele mellett. Noha a hozzájárulás rendezésére október 15-ig haladékot kapott Budapest, a kötelezettség teljesítésére jelenleg nincs érdemi fedezet.

Ha szeptember végéig nem születik megállapodás a kormánnyal, a Fővárosi Közgyűlés kénytelen lehet újabb piaci hitelekhez folyamodni, azonban a megfelelő banki biztosítékok hiánya miatt kérdéses, hogy kapnak-e egyáltalán ajánlatot a pénzintézetektől. Karácsony Gergely kabinetje ugyan kidolgozott egy rendezési javaslatot a kölcsönös követelések elszámolására, ám érdemi kormányszintű megállapodás híján a főváros forrásai szeptember végére teljesen kimerülhetnek, ami a működés leállásához vezethet. (via Népszava)