Putyin európai hajók elfogásával fenyegetőzik

Vlagyimir Putyin orosz elnök kijelentette, hogy Moszkva hasonló választ ad az orosz hajók európai uniós lefoglalására. Az orosz elnök a Csendes-óceáni Flotta hadgyakorlatán tett látogatása során beszélt erről.

Fotó: GAVRIIL GRIGOROV/AFP

„Ha ezt (az orosz hajók elfoglalását a Nyugat) a gyakorlatban is elkezdi megvalósítani, kénytelenek leszünk ugyanúgy reagálni. És nem feltétlenül azokon a vízterületeken, ahol a hajóink elleni rajtaütéseket tervezik. Hanem ott, ahol ezt mi magunk szükségesnek és célszerűnek tartjuk. Bármelyik helyen, beleértve a Csendes-óceáni Flotta felelősségi övezetét is”

– mondta a Varjag rakétahordozó cirkáló fedélzetén. Putyin szerint a nyugati országok hatóságai a nemzetközi jog megsértésével megpróbálják korlátozni az orosz hajók közlekedését, a tőlük zsákmányolt vagyont pedig elárverezik. Az orosz elnök kalózkodásnak és rablásnak nevezte ezt.

Putyin hozzátette, hogy a védelmi minisztériumnak már ki is adta a vonatkozó utasítást. Viktor Liina, a Csendes-óceáni Flotta parancsnoka megerősítette, hogy az orosz hadsereg minden szükséges erővel és eszközzel rendelkezik a „barátságtalan” országok hajóinak és azok „árnyékflottájának” ellenőrzéséhez és feltartóztatásához. „Ismerjük az útvonalakat, tudjuk, mit szállítanak és kié a hajó” – mondta Liina.

Az Európai Unió a 21. szankciós csomagjának részeként engedélyezte a tagállamok számára az orosz árnyékflotta tartályhajóiról lefoglalt kőolaj és kőolajtermékek értékesítését. Az új uniós szabályok emellett a lefoglalt gabona eladását is lehetővé teszik. (via MTI, Meduza)