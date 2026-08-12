Putyin konvoját spontán összegyűlt gyerekek ünnepelték – akiket órák óta várakoztattak egy benzinkútnál, ahol nincs is benzin

Vlagyimir Putyin novoszibirszki látogatása során az elnöki konvoj váratlanul megállt egy benzinkútnál, ahol az elnök kiszállt fotózkodni és kezet fogni az ott összegyűlt gyerekekkel. Bár az orosz állami média az esetet az elnök közvetlenségét bizonyító, teljesen spontán akcióként tálalta, a helyszíni beszámolók egészen más képet festenek.

Fotó: GAVRIIL GRIGOROV/AFP

A fiatalok ugyanis több mint két órát várakoztak a tűző napon a konvoj érkezésére – ráadásul azon a benzinkúton, ahol a látogatás idején üzemanyaghiány miatt szünetelt a kiszolgálás. A spontánnak beállított PR-akcióról készült felvételeket az orosz propaganda azonnal felkapta, hogy Putyin népszerűséget demonstrálja. (via Meduza)