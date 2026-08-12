További apadás jöhet a Dunán, a Fővárosi Vízművek mindenkitől azt kéri, hogy fogja vissza a vízfogyasztást

A tartósan alacsony dunai vízállás miatt a vezetékes ivóvíz fogyasztásának csökkentésére kér mindenkit a Fővárosi Vízművek. A következő napokban ugyan néhány centiméterrel emelkedhet a Duna vízszintje, ezt azonban a vízgyűjtő területek csapadékhiánya miatt újabb apadás követheti – írta szerdán a szolgáltató.

Sivatagos táj az egykori Duna-mederben Dunaszentbenedeken. Fotó: Német Szilvi/444

A Vízművek szerint egyelőre biztosított az ivóvízellátás, de a tartósan alacsony vízállás egyre kedvezőtlenebb helyzetet teremt. Ezért azt kérik, hogy a vezetékes vizet elsősorban alapvető szükségletekre használják, és lehetőség szerint mellőzzék a nagyobb, nem létfontosságú vízfogyasztást.

„Ez már nem az az időszak, amikor korlátlanul használhatjuk az ivóvizet minden célra”

– fogalmazott a szolgáltató. Szerintük minden megtakarított köbméter növeli a rendszer tartalékait, ami különösen fontossá válhat, ha a Duna tovább apad.

A legsúlyosabb helyzet jelenleg Dunabogdányban van. A Vízművek szerint a korábbi felszólítások ellenére tovább nőtt a település vízfogyasztása, amely már megközelíti a rendelkezésre álló termelési kapacitás 100 százalékát. Ez azt jelenti, hogy a rendszernek gyakorlatilag alig maradt tartaléka: ha tovább nő a fogyasztás, vagy közben műszaki hiba történik, az már a folyamatos ivóvízellátást is veszélyeztetheti. A szolgáltató ezért ismét arra kérte a dunabogdányiakat, hogy tartsák be az érvényben lévő vízkorlátozást.

A Fővárosi Vízművek szerint a következő időszakban azért is különösen fontos a takarékosság, mert a Duna vízgyűjtőjén továbbra sincs elegendő csapadék ahhoz, hogy tartósan javuljon a helyzet. A most várható kisebb vízszintemelkedés így csak átmeneti lehet, utána ismét apadás jöhet. (MTI)