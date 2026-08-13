41 épületet vett a határon túl az előző kormány, most nem tudják a minisztériumok, mit csináljanak a romokkal

A kulturális örökség szempontjából sok értékes, de többnyire romos állapotban lévő épületet vett a határon túl Orbán alatt az erre létrehozott KEKVA, és a Tisza-kormány egyelőre nem tudja, mit kezdjen a nagyon vegyes portfólióval, azt a Kulturális Minisztérium inkább átadta a Vitézy Dávid-féle tárcának, de döntés még nincs az ingatlanok további sorsáról - írja a HVG.

A lap által kikért adatok szerint összesen 41 határon túli kárpát-medencei épületet vett meg a Közép-európai Épített Örökség Megőrző Alapítvány. Ezek között a HVG szerint befektetésként szóba jöhető puccos hotelek, nagyon rossz állapotban lévő romok és kastélyok is vannak. Az ingatlanokért - főleg Erdélyben - a cikk szerint indokolatlanul magas vételárat fizetett az alapítvány, melynek kuratóriumi elnöke Magyar Levente, Szijjártó Péter külügyminiszter helyettese volt.

Az Orbán-kormányhoz kötődő projektben a hivatalos cél a kárpát-medencei, magyar kötődésű kulturális örökség megmentése volt, több helyen vásároltak meg olyan épületeket, amelyek így magyar állami kézbe kerültek.

Borszék

A HVG adatai szerint legalább 26 romániai, 11 szlovákiai, két horvátországi, és egy-egy szlovéniai és szerbiai ingatlant vettek meg. Középkori ingatlanok a lőcsei, bártfai, késmárki főtéren a Szepességben, Kassán egy reneszánsz stílusú épület a város szívében, Pozsonyban az a klasszicista épület, ahol korábban a magyar nagykövetség is működött, Komáromban a hajdani Első Takarékpénztár rossz állapotú tömbje lett így például Szlovákiában magyar állami tulajdon.

Romániában Borszéken négy, Tusnádfürdőn két házat is vettek, és Erdélyben a jelek szerint olyan szállodákat is vásároltak, melyeknek nem volt jelentős műemléki értéke vagy különösebb magyar kötődése.

A megszerzett épületek közül csak egynek, a legkorábban megszerzett szatmárnémeti Pannónia Szállónak fejeződött be a felújítása öt év alatt, most pedig el kellene dönteni, hogy mi legyen a portfólióval, hol akarja az ingatlanokat megtartani, felújítani és hasznosítani a magyar állam, és hol lenne érdemes akár a vételi ár alatt inkább túladni rajtuk.