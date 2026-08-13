Elvitte az ügyészség azokat az iratokat, amiből kiderül, hogyan akarták átjátszani Matolcsy haveri körének a jegybanki alapítványi vagyont

Tavaly áprilisban tett büntetőfeljelentést az MNB, miután kiderült, hogy Matolcsy György távozása előtt pár nappal az alapítványi vezetés a PADME vagyonának jelentős részét megpróbálta kiszervezni a Quartz Alapkezelőhöz. Az alapkezelő Matolcsy Ádám baráti köréhez, konkrétan Száraz Istvánhoz kötődött.

A trükkös ügyletről részletesen beszámoltunk a közérdekű adatigényléssel kikért szerződés alapján. Az egész ügyletből végül nem lett semmi, mert az új alapítványi vezetés meghiúsította azt, majd a jegybank hűtlen kezelés, csalás és hamis okirat felhasználása miatt feljelentést tett.

Az MNB csütörtökön azt közölte, átadta az ügyészség részére azokat a dokumentumokat és információkat, amelyek az értékpapírkölcsön-ügylettel kapcsolatban a rendelkezésére álltak.

A Quartz Alapkezelőnél múlt héten történt változás, az Obsidian Capital lett a részvényese, ami szintén Szárazhoz kötődött. Érdekesség, hogy az Obsidian vezérigazgatója júliustól Matolcsy Ádám lett.

Matolcsy Ádám és Matolcsy György a Félixben 2024 nyarán. Fotó: Németh Dániel/444

Az MNB-botrány ügyében több szálon folyik a nyomozás, a hűtlen kezelés csak az egyik. Az Állami Számvevőszék is feljelentést tett az alapítványi gazdálkodás, illetve a jegybank felújítása miatt. A Központi Nyomozó Főügyészség a választás után vette át a nyomozást, mert az addig nem haladt elég gyorsan.