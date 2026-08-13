Elvitte az ügyészség azokat az iratokat, amiből kiderül, hogyan akarták átjátszani Matolcsy haveri körének a jegybanki alapítványi vagyont

Tavaly áprilisban tett büntetőfeljelentést az MNB, miután kiderült, hogy Matolcsy György távozása előtt pár nappal az alapítványi vezetés a PADME vagyonának jelentős részét megpróbálta kiszervezni a Quartz Alapkezelőhöz. Az alapkezelő Matolcsy Ádám baráti köréhez, konkrétan Száraz Istvánhoz kötődött.
A trükkös ügyletről részletesen beszámoltunk a közérdekű adatigényléssel kikért szerződés alapján. Az egész ügyletből végül nem lett semmi, mert az új alapítványi vezetés meghiúsította azt, majd a jegybank hűtlen kezelés, csalás és hamis okirat felhasználása miatt feljelentést tett.
Az MNB csütörtökön azt közölte, átadta az ügyészség részére azokat a dokumentumokat és információkat, amelyek az értékpapírkölcsön-ügylettel kapcsolatban a rendelkezésére álltak.
A Quartz Alapkezelőnél múlt héten történt változás, az Obsidian Capital lett a részvényese, ami szintén Szárazhoz kötődött. Érdekesség, hogy az Obsidian vezérigazgatója júliustól Matolcsy Ádám lett.
Az MNB-botrány ügyében több szálon folyik a nyomozás, a hűtlen kezelés csak az egyik. Az Állami Számvevőszék is feljelentést tett az alapítványi gazdálkodás, illetve a jegybank felújítása miatt. A Központi Nyomozó Főügyészség a választás után vette át a nyomozást, mert az addig nem haladt elég gyorsan.
Eddig 92 milliárdnyi pénzt és értékpapírt foglaltak le, pénzmosás gyanújával összesen 97 magánszemélyt, 36 céget és 11 magántőkealapot vizsgálnak, de hűtlen kezelés gyanújával is folyik nyomozás.
A jegybanki alapítványok vagyonkezelője úgy adta volna kölcsön 5 évre az alapkezeléssel foglalkozó leányvállalatát, hogy annak a tulajdonjoga átszállt volna a Matolcsy-cégbirodalom címén elérhető, Száraz Istvánhoz köthető magántőkealaphoz. Mindezt Matolcsy György utolsó előtti jegybankelnöki munkanapján.
Jogerősen pert nyertünk az MNB ellen: ki kellett adniuk, mi alapján és mire költöttek el 105 milliárd forintot a székházfelújítása során. A még Matolcsy György elnöksége alatt végrehajtott rekonstrukciót Matolcsy fiának barátja, Somlai Bálint cége végezhette el. Az ügyben büntetőeljárás folyik.