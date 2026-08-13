Év eleji szintjére esett vissza a magyar építőipar, hosszú idő után először kevesebb a szerződés is

A KSH közlése szerint idén júniusban a nyers adatok alapján 1,2 százalékkal esett vissza az építőipar teljesítménye előző év azonos időszakához képest, ha viszont figyelembe vesszük, hogy hány munkanap volt idén és tavaly, akkor még csúnyább a kép. A statisztikai hivatal ugyanis 5 százalékos teljesítménycsökkenést regisztrált. Májushoz képest pedig 3,9 százalékkal esett vissza az ágazat teljesítménye.

Vagyis folytatódott az úgynevezett fűrészfogazás az építőiparban, vagyis 1-2 jobb hónap után következik egy rosszabb. Így jó ideje nem is nagyon tud hosszabb távon bővülni az ágazat. Júniusban a 2021-es év havi átlaghoz mérten annak 94,3 százalékán állt a teljesítmény. Utoljára hasonlóan mélyen idén év elején volt a magyar építőipar.

A statisztikai hivatal szerint az egyéb építmények építése volt az, ami némileg fékezte a júniusi visszaesést, itt ugyanis 5,6 százalékkal nőtt a termelés, míg az épületek 5,5 százalékkal csökkent.

Az ágazatok közül az épületek építése 22,1 százalékkal csökkent, az egyéb építményeké építése viszont 28,3 százalékkal nőtt. Utóbbihoz sorolandók például az út- és közműépítések. Az út és vasút építése alágazat ugyanis 49,6 százalékkal tudott nőni júniusban.