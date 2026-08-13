Év eleji szintjére esett vissza a magyar építőipar, hosszú idő után először kevesebb a szerződés is

A KSH közlése szerint idén júniusban a nyers adatok alapján 1,2 százalékkal esett vissza az építőipar teljesítménye előző év azonos időszakához képest, ha viszont figyelembe vesszük, hogy hány munkanap volt idén és tavaly, akkor még csúnyább a kép. A statisztikai hivatal ugyanis 5 százalékos teljesítménycsökkenést regisztrált. Májushoz képest pedig 3,9 százalékkal esett vissza az ágazat teljesítménye.
Vagyis folytatódott az úgynevezett fűrészfogazás az építőiparban, vagyis 1-2 jobb hónap után következik egy rosszabb. Így jó ideje nem is nagyon tud hosszabb távon bővülni az ágazat. Júniusban a 2021-es év havi átlaghoz mérten annak 94,3 százalékán állt a teljesítmény. Utoljára hasonlóan mélyen idén év elején volt a magyar építőipar.
A statisztikai hivatal szerint az egyéb építmények építése volt az, ami némileg fékezte a júniusi visszaesést, itt ugyanis 5,6 százalékkal nőtt a termelés, míg az épületek 5,5 százalékkal csökkent.
Az ágazatok közül az épületek építése 22,1 százalékkal csökkent, az egyéb építményeké építése viszont 28,3 százalékkal nőtt. Utóbbihoz sorolandók például az út- és közműépítések. Az út és vasút építése alágazat ugyanis 49,6 százalékkal tudott nőni júniusban.
A kilátások egyelőre egyáltalán nem fényesek, hiszen a megkötött új szerződések volumene 41,9, ezen belül az épületek építésére kötött szerződéseké 16,8, az egyéb építmények építésére vonatkozóké 58,6 százalékkal elmaradt az előző év azonos időszakitól. Összességében a június végi szerződésállomány ennek eredményeként 0,4 százalékkal elmaradt az előző évi szinttől. Ráadásul visszaesést az állomány csökkenésében nagyon régen nem regisztráltak, legutóbb 2025 januárjában volt példa, akkor 0,2 százalékkal csökkent az állomány, a mostaninál nagyobb csökkenés pedig 2024 szeptemberében történt, akkor 8,2 százalékos volt a visszaesés mértéke.