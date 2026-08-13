Magyar Péter beszólása után Garancsi cége felajánlott 10 ezer tonna követ

„A Duna fenékküszöb emelésével kapcsolatos válsághelyzet komoly műszaki és logisztikai kihívást jelent, amelyben a hazai építőipari szereplők felelőssége is megjelenik. A Védelmi Igazgatási Hivatal felhívására készek vagyunk 10000 tonna kő felajánlásával csatlakozni a műszaki beavatkozást támogatva, amelyet saját kapacitással szállítunk a kijelölt helyszínre” – írta a Facebookon Garancsi István cége, a Market Zrt.

A NER-es oligarcha felajánlása azután érkezett, hogy Magyar Péter a kormányzati tájékoztatón arról beszélt, elkezdték megépíteni a fenékküszöböt Paksnál, amihez több cég is ajánlott fel segítséget, de neki fájóan hiányoznak a NER-es oligarchák és cégek. „Ők valahogy nem jeleskedtek eddig a felajánlásban, de Szíjj, Garancsi, vagy Mészáros kedvéért elmondom újra a mailcímet, amin a felajánlást meg lehet tenni: duna@vih.gov.hu”, mondta Magyar, aki aztán ironizált kicsit Mészáros jachtjáról, mondván, hátha azt felajánlja majd.

A Market szerint a 10 ezer tonna kő érdemben hozzájárulhat a fenékküszöb stabilizálásához és a folyómeder védelméhez. A cég a felajánlást hivatalosan is elküldte az illetékes szervezetnek, és kész a további egyeztetésre.

Orbán Viktor és Garancsi István 2015-ben egy meccsen Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI/MTVA

Szíjj László cége, a Duna Aszfalt délután arról posztolt, a mohácsi hídépítésnél nélkülözhető uszály megérkezett Paksra, ahol az atomerőmű következő kritikus helyzetére való felkészülést támogatja.