Milák Kristóf Európa-csúccsal verte Kós Hubertet és a komplett mezőnyt 100 méteres pillangóúszásban az Eb-n

Milák Kristóf Európa-csúccsal aranyérmet nyert 100 méteres pillangóúszásban csütörtökön a párizsi Európa-bajnokságon. A szám címvédője és olimpiai bajnoka 49.48 másodperces idővel nyert, mindössze három századdal lemaradva az amerikai Caeleb Dressel világrekordjától.
A szám másik magyar döntőse, Kós Hubert 50.25 másodperces egyéni csúccsal negyedik lett.
A szerdai középdöntőt mindkét magyar „lendületből” vette, miután előbb Kós a 200 méter hát döntőjében minden idők ötödik legerősebb úszásával nyert, nem sokkal később pedig Milák a valaha volt tizedik legjobb idővel harmadik lett 100 méter gyorson.
A finálét mindketten pihenten várhatták – Kós délelőtt ötven méter háton még simán továbblépett a legjobb 16 közé –, egymás mellett, az 5-ös és 6-os pályán várták a rajtot.
A start után rendkívül sűrű volt a mezőny, a forduló után legalább négyen esélyesek voltak az aranyra, köztük Milák is, aki fantasztikusan hajrázott, az utolsó tíz méteren mindenkit maga mögé utasított, és minden idők második legjobb idejével győzött.
(MTI)