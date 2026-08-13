Nagy mozgás jön az Alkotmánybíróságon, pár hónapra új elnökhelyettest választottak

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Szeptember 1-étől Czine Ágnes lesz az Alkotmánybíróság új elnökhelyettese - derült ki az AB közleményéből. Őt a testület teljes ülésén választották meg. Ez egy nagyon átmeneti megoldás, Czine 12 éves mandátuma ugyanis november 15-én lejár.

Czine Ágnes középen
Fotó: Németh Dániel/444

A testület nagy átalakulás előtt áll: a volt fideszes képviselő és miniszter, Hende Csaba július 19-ével távozott, az Alaptörvénymódosítás miatt. Őt nem a 70 éves korhatár érintette, hanem az, hogy a cikluskorlátozás nem lehet többet országgyűlési képviselő, emiatt alkotmánybíró sem.

A 70 éves korhatár miatt pár héten belül távozik az AB jelenlegi elnöke, Polt Péter volt legfőbb ügyész, Haszonicsné Ádám Mária, Juhász Miklós és Lomniczi Zoltán is.

A tiszás többség megválasztotta az első alkotmánybírót, Sonnevend Pált, aki Hende Csaba helyére érkezik majd.

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