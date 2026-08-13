Törlik a 16 év alattiakat a Facebookról és az Instáról Ausztráliában

Több mint háromnegyed millió gyereket likvidált egy gombnyomással az Instáról és a Facebookról Mark Zuckerberg Ausztráliában: ennyi olyan fiókot törölt a Meta, amiről azt gyanítja, hogy 16 év alattiakhoz tartoznak.

A 16 éven aluliak közösségimédia-használatát tiltó törvényt tavaly decemberben vezették be Ausztráliában, ez a világon az első ennyire szigorú rendelkezés. Ez alapján júniusig 462 ezer Instagram- és 294 ezer Facebook-profilt távolítottak el a virtuális létből. „A lépéssel a Meta igyekszik demonstrálni az elkötelezettségét az új szabályozás iránt” - hangsúlyozza a vállalat közleménye.

Fotó: NICOLAS TUCAT/AFP

Az ausztrál tiltás főleg a fiatalok mentális és fizikai egészségére hivatkozik. Bár a közösségi média vállalatai elkezdték szűrni az új szabályok szerint a fiókokat (a Meta például AI-t is bevet a korhatár ellenőrzésére: a mesterséges intelligencia többek között születésnapi köszöntéseket vagy az iskolai osztályokra való hivatkozásokat keres a felhasználói profilokon), a 16 év alatti ausztrál fiatalok több mint 80 százaléka továbbra is aktívan jelen van a különböző platformokon a felmérések szerint.

Az ausztrál kormány emiatt főleg a techóriásokkal szemben izmozik. Sorban idézik be őket parlamenti meghallgatásokra, és azzal vádolják őket, hogy szándékosan szabotálják a rendszert. Egy új jogszabály emiatt már 99 millió ausztrál dollárra (nagyjából 23 milliárd forint) emelné a maximális bírságot.

(via Reuters)