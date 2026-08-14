Az orosz hadsereg éjszakai támadásaiban több ukrán meghalt, köztük egy 29 éves nő és a 9 éves fia

Több ember meghalt, és sokan megsebesültek az orosz hadsereg éjszakai légitámadásainak következtében, valamint az ország több régiójában lakóházak és civil infrastrukturális létesítmények rongálódtak meg – jelentették az illetékes ukrán hatóságok.

Egy ember meghalt, további 17 pedig megsebesült a kelet-ukrajnai Kramatorszk lakóövezetét ért orosz bombázás következtében – közölte a Donyeck megyei ügyészség, ami háborús bűncselekmény miatt bűnügyi eljárást indított.

Kora reggel két orosz drón talált el egy családi házat a Szumi megyei Burinszka községben: itt meghalt egy 29 éves nő és 9 éves fia, a család további négy tagja pedig megsebesült – közölte Oleh Hrihorov katonai kormányzó.

Öt ember megsebesült a Cserkasszi megyei Szmilában, ahol egy többszintes lakóházba csapódott orosz drón, és az egyik lépcsőház lakásaiban jelentős károk keletkeztek – jelentette Ihor Taburec katonai kormányzó.

Tűzoltók oltják a tüzet egy orosz légicsapásban elpusztított kramatorszki raktár romjain 2026. augusztus 13-án. Fotó: Francisco Richart/Anadolu via AFP

Az ukrán légierő parancsnokságának jelentése szerint az orosz hadsereg 112 csapásmérő és álcadrónnal, valamint Banderol típusú cirkáló lőszerekkel támadott ukrajnai célpontokat. A légvédelem 90 drónt hatástalanított az ország északi, déli és keleti régióiban. 11 helyszínen találatokat regisztráltak, további 6 esetben roncsok lezuhanását jelentették. (MTI)