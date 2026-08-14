Előkerült Lázár János

POLITIKA

Lázár Jánost fotózta le csütörtök délután a szombathelyi Fidesz-iroda előtt az Úgytudjuk egyik olvasója. A lap információi szerint az Orbán-kormány egykori minisztere a Fidesz Vas megyei választókerületi elnökeinek tartott eligazítást arról, milyen feladataik lesznek a következő időszakban.

A találkozón ott volt Ágh Péter, a Vas 02-es, valamint V. Németh Zsolt, a Vas 03-as választókerület elnöke. A Vas 01-et vezető Vámos Zoltán viszont az Úgytudjuk szerint nem vett részt a megbeszélésen. (Ágh volt az, aki mindössze 258 szavazattal győzte le a választáson tiszás ellenfelét, miközben a körzetben egy Fideszhez köthető, Magyar Péter nevű jelölt is indult. A Tisza elnöke ezért később azt mondta, Ághot nem tartják országgyűlési képviselőnek, illetve, hogy „nyilvánvaló csalással szerzett mandátumot”.)

Fotó: Német Szilvi/444

Lázár felbukkanása azért is hírértékű, mert a parlamenti munkából alig veszi ki a részét: júliusban a szavazások több mint 90 százalékát kihagyta, ezért arra a hónapra mindössze a minimálbérnek megfelelő, bruttó 322 800 forintos képviselői tiszteletdíjat kapott. A pártszervezésben viszont úgy tűnik, továbbra is aktív.

POLITIKA ágh péter fidesz vas megye németh zsolt Lázár János
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