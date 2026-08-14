Így fogják korlátozni a budapesti forgalmat augusztus 20. miatt a következő tíz napban

Az augusztus 20-ai ünnepségek miatt ideiglenes forgalomkorlátozások lesznek augusztus 25-ig Budapesten – jelentette be a rendőrség, részletezve az egyes lezárásokat.
Lezárás
2026. augusztus 15-én 0 órától 2026. augusztus 23-án 6 óráig a Budapest XI.,
- Műegyetem rakpart a Bertalan Lajos utca és a Szent Gellért tér között.
2026. augusztus 15-én 0 órától 2026. augusztus 25-én 4 óra 30 percig a Budapest I.,
- Szentháromság utca a Szentháromság tér és az Úri utca között,
- Tárnok utca a Dísz tér és a Szentháromság tér között.
2026. augusztus 15-én 0 órától 2026. augusztus 22-én 22 óráig a Budapest I., II., V., IX. és XIII.,
- Pesti alsó rakpart a Carl Lutz rakparttól (Margit híd északi parkolótól), a Jane Haining rakpart Havas utcáig,
- Budai alsó rakpart az Üstökös utca és a Műegyetem rakpart Bertalan Lajos utcai felhajtó között.
2026. augusztus 16-án 6 órától 2026. augusztus 21-én 12 óráig a Budapest I. és V.,
- Lánchíd a gépjármű forgalom elől.
2026. augusztus 16-án 7 órától 2026. augusztus 21-én 12 óráig a Budapest I. és V.,
- Lánchíd északi és déli járdája a gyalogos forgalom elől.
2026. augusztus 16-án 21 órától 2026. augusztus 21-én 12 óráig a Budapest II. és V.,
- Margit híd északi oldalán egy forgalmi sáv.
2026. augusztus 16-án 22 órától 2026. augusztus 21-én 12 óráig a Budapest II. és V.,
- Margit híd északi és déli járdája a gyalogos forgalom elől.
2026. augusztus 18-án 22 órától 2026. augusztus 21-én 18 óráig a Budapest V.,
- Zoltán utca a Nádor utca és Szabadság tér között,
- Nádor utca a Széchenyi utca és Vértanúk tere között,
- Akadémia utca a Steindl Imre utca és a Garibaldi utca között.
2026. augusztus 18-án 22 órától 2026. augusztus 22-én 22 óráig a Budapest XI.,
- Műegyetem rakpart Bertalan Lajos utcai felhajtó és a Henryk Slawik rakpart Dombóvári úti felhajtója között.
2026. augusztus 19-én 4 órától 2026. augusztus 23-án 12 óráig a Budapest I.,
- Öntőház utca,
- Lánchíd utca teljes hosszában,
- Lánchíd utcai parkoló,
- Várkert rakpart teljes hosszában,
- Apród utca az Ybl Miklós tér és a Várkert mélygarázs találkozásánál,
- Váralja utca a Dózsa György tértől (Palota út) az Attila útig.
2026. augusztus 19-én 18 órától 2026. augusztus 21-én 24 óráig a Budapest XIV.,
- Kós Károly sétány a Hősök tere és az Állatkerti körút között,
- Konrad Adenauer út a Zichy Mihály út és a Kós Károly sétány között.
2026. augusztus 19-én 21 órától 2026. augusztus 21-én 4 óra 30 percig a Budapest V.,
- Széchenyi rakpart a Kossuth tér és a Széchenyi tér között,
- Zoltán utca a Széchenyi rakpart és az Akadémia utca között.
2026. augusztus 19-én 22 órától 2026. augusztus 21-én 6 óráig a Budapest V. és IX.,
- Salkaházi Sára rakpart a Havas utca és a Közraktár utca között.
2026. augusztus 20-án 14 órától 20 óráig a Budapest V.,
- Szent István Bazilika északi és déli oldalán lévő szervizút,
- Szent István tér,
- Hercegprímás utca az Arany János utca és a József Attila utca között,
- Sas utca az Arany János utca és a József Attila utca között,
- Bajcsy-Zsilinszky út szélső forgalmi sávja az Arany János utca és a József Attila utca között a páros oldalon,
- József Attila utca a Bajcsy-Zsilinszky úttól a Széchenyi térig,
- Széchenyi tér körben.
2026. augusztus 20-án 16 órától 22 óra 30 percig a Budapest II. és V.,
- Margit híd a gépjármű forgalom elől.
2026. augusztus 20-án 16 órától 2026. augusztus 23-án 23 óráig a Budapest XIII.,
- Carl Lutz rakpart a Dráva utca és az Id. Antall József rakpart között (Margit híd).
2026. augusztus 20-án 17 órától 21 óráig Budapest V.,
- Szent István tér — Zrínyi utca — Október 6. utca — József Attila utca — Széchenyi tér — Zrínyi utca — Szent István tér útvonal,
- Szent István tér — Zrínyi utca — Október 6. utca — József Attila utca — Széchenyi tér – Akadémia utca — Arany János utca — Sas utca — Szent István tér útvonal.
2026. augusztus 20-án 19 órától 22 óra 30 percig a Budapest II., V.,
- Margit híd a gyalogos forgalom elől.
2026. augusztus 20-án 19 órától 23 óráig a Budapest I., V. és XI.,
- Lánchíd úttest a gyalogos forgalom elől,
- Erzsébet híd a gépjármű forgalom elől.
Tilos megállni
2026. augusztus 12-én 20 órától 2026. augusztus 24-én 23 óráig a Budapest V.,
- Falk Miksa utca mindkét oldalán a Szalay utca és a Markó utca között.
2026. augusztus 14-én 20 órától 2026. augusztus 23-án 6 óráig a Budapest XI.,
- Műegyetem rakpart teljes területén a Szent Gellért tér és a Bertalan Lajos utca között.
2026. augusztus 14-én 20 órától 2026. augusztus 22-én 6 óráig a Budapest I., II., V., IX. és XIII.,
- Pesti alsó rakpart mindkét oldalán a Jane Haining rakparttól a Salkaházi Sára rakpartig,
- Eötvös téren,
- id. Antall József rakpart mindkét oldalán a Margit híd déli parkolójától a Lánchídig,
- Carl Lutz rakparton a Margit híd északi parkolójától a Margit híd déli parkolójáig, valamint a rakpartra történő le- és felhajtó mindkét oldalán,
- Slachta Margit rakpart mindkét oldalán az Üstökös utcától a Margit hídig,
- Angelo Rotta rakpart mindkét oldalán a Margit hídtól a Batthyány tér magasságáig,
- Sztehlo Gábor rakpart mindkét oldalán a Batthyány tér magasságától a Lánchídig,
- Friedrich Born rakpart mindkét oldalán a Lánchídtól a Szabadság hídig,
- Raoul Wallenberg rakpart mindkét oldalán a Szabadság hídtól az Erzsébet hídig,
- Valdemar és Nina Langlet rakpart mindkét oldalán a Petőfi hídtól a Szabadság hídig,
- Budai alsó rakpart mindkét oldalán a Bertalan Lajos utca magasságától (felhajtó is) a Petőfi hídig,
- Henryk Slawik rakpart mindkét oldalán a Dombóvári úttól (Rákóczi hídtól) a Petőfi hídig,
- Jégverem utca mindkét oldalán a Fő utca és a Bem rakpart között.
2026. augusztus 15-én 0 órától 2026. augusztus 24-én 18 óráig a Budapest I.,
- Szentháromság utca mindkét oldalán a Szentháromság tér és az Úri utca között.
2026. augusztus 15-én 0 órától 2026. augusztus 25-én 20 óráig a Budapest I.,
- Tárnok utca mindkét oldalán Dísz tér és a Szentháromság tér között.
- Bécsi kapu tér teljes területén (beleértve az 5-8. számok előtti útszakasz mindkét oldalán is.)
2026. augusztus 17-én 0 órától 2026. augusztus 22-én 6 óráig a Budapest V.,
- Szabadság tér régi MTVA épülete előtt a Zoltán utca és a Szabadság tér déli oldala között,
- Szabadság téren körben,
- Nádor utca mindkét oldalán a Vértanúk tere és a Szabadság tér között,
- Zoltán utca mindkét oldalán a Szabadság tér és a Széchenyi felső rakpart között.
2026. augusztus 18-án 0 órától 2026. augusztus 23-án 12 óráig a Budapest I.,
- Váralja utca mindkét oldalán a Sarló utca és a Szarvas tér között,
- Ybl Miklós téren a Lánchíd utca és az Apród utca között,
- Lánchíd utca mindkét oldalán az Ybl Miklós tér és a Clark Ádám tér között,
- Lánchíd utcai nagy parkolóban,
- Ybl Miklós téren,
- Apród utcában az Attila út és az Ybl Miklós tér között,
- Döbrentei utca mindkét oldalán az Ybl Miklós tér és a Várkert rakpart között,
- Várkert rakparton az Ybl Miklós tér és a Döbrentei tér között,
- Öntóház utca mindkét oldalán.
2026. augusztus 18-án 6 órától 2026. augusztus 21-én 24 óráig a Budapest V.,
- Balassi Bálint utca mindkét oldalán a Kossuth tér és a Balaton utca között,
- Markó utca mindkét oldalán a Széchenyi rakpart és a Balassi Bálint utca között,
- Széchenyi rakparton a Kossuth tér és a Markó utca között.
2026. augusztus 19-én 0 órától 2026. augusztus 20-án 24 óráig a Budapest V.,
- Szent István téren a Bazilika iskola felőli parkolójában.
2026. augusztus 19-én 0 órától 2026. augusztus 21-én 24 óráig a Budapest XIV.,
- Kós Károly sétány teljes hosszában.
2026. augusztus 19-én 0 órától 2026. augusztus 22-én 6 óráig a Budapest V.,
- Akadémia utca páratlan számozású oldalán a Zoltán utca és a Garibaldi utca között,
- Garibaldi utca páros számozású oldalán a Nádor utcától az Akadémia utcáig.
2026. augusztus 19-én 6 órától 2026. augusztus 21-én 4 óra 30 percig a Budapest V.,
- Széchenyi rakparton a Kossuth tértől a Széchenyi térig.
2026. augusztus 19-én 6 órától 2026. augusztus 21-én 4 óra 30 percig a Budapest I., II., V. és XI.,
- Jászai Mari tér déli részén lévő parkolóban,
- Széchenyi rakparton a Jászai Mari tértől (északi oldaltól) a Kossuth térig,
- Steindl Imre utca mindkét oldalán a Széchenyi rakpart és az Akadémia utca között,
- Arany János utca mindkét oldalán a Széchenyi rakpart és az Akadémia utca között,
- Széchenyi téren körben (a Magyar Tudományos Akadémia előtti parkolóban is),
- Bem rakparton a Lánchíd és a Bem József tér között,
- Pala utca mindkét oldalán a Bem rakpart és Fő utca között,
- Aranyhal utcában a Bem rakpart és Fő utca között,
- Szent Gellért rakpart mindkét oldalán (beleértve a Rudas fürdő előtti parkolót is).
2026. augusztus 19-én 20 órától 2026. augusztus 20-án 24 óráig a Budapest I. és V.,
- Csalogány utca mindkét oldalán a Fő utca és a Gyorskocsi utca között,
- Markó utca mindkét oldalán a Szemere utca és a Bihari János utca között,
- Belgrád rakparton a 26. számmal szemközti Duna felőli középső járdasziget melletti hat darab párhuzamos várakozóhelyen,
- Szent István Bazilika déli oldalán lévő parkolóban,
- Hercegprímás utca mindkét oldalán az Arany János utca és a József Attila utca között,
- Sas utca mindkét oldalán a József Attila utca és az Arany János utca között,
- Október 6. utca mindkét oldalán a Szabadság tér és a József Attila utca között,
- Nádor utca mindkét oldalán az Arany János utca és a József Attila utca között,
- Akadémia utca mindkét oldalán a Széchenyi tér és az Arany János utca között,
- Arany János utca mindkét oldalán az Akadémia utca és a Hercegprímás utca között,
- Bajcsy-Zsilinszky út páros oldalán az Arany János utca és a József Attila utca között,
- Bajcsy-Zsilinszky út páratlan oldalán az Andrássy út és a Podmaniczky utca között.