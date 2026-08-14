Így fogják korlátozni a budapesti forgalmat augusztus 20. miatt a következő tíz napban

Az augusztus 20-ai ünnepségek miatt ideiglenes forgalomkorlátozások lesznek augusztus 25-ig Budapesten – jelentette be a rendőrség, részletezve az egyes lezárásokat.

Lezárás

2026. augusztus 15-én 0 órától 2026. augusztus 23-án 6 óráig a Budapest XI.,

Műegyetem rakpart a Bertalan Lajos utca és a Szent Gellért tér között.

2026. augusztus 15-én 0 órától 2026. augusztus 25-én 4 óra 30 percig a Budapest I.,

Szentháromság utca a Szentháromság tér és az Úri utca között,

Tárnok utca a Dísz tér és a Szentháromság tér között.

2026. augusztus 15-én 0 órától 2026. augusztus 22-én 22 óráig a Budapest I., II., V., IX. és XIII.,

Pesti alsó rakpart a Carl Lutz rakparttól (Margit híd északi parkolótól), a Jane Haining rakpart Havas utcáig,

Budai alsó rakpart az Üstökös utca és a Műegyetem rakpart Bertalan Lajos utcai felhajtó között.

2026. augusztus 16-án 6 órától 2026. augusztus 21-én 12 óráig a Budapest I. és V.,

Lánchíd a gépjármű forgalom elől.

2026. augusztus 16-án 7 órától 2026. augusztus 21-én 12 óráig a Budapest I. és V.,

Lánchíd északi és déli járdája a gyalogos forgalom elől.

2026. augusztus 16-án 21 órától 2026. augusztus 21-én 12 óráig a Budapest II. és V.,

Margit híd északi oldalán egy forgalmi sáv.

2026. augusztus 16-án 22 órától 2026. augusztus 21-én 12 óráig a Budapest II. és V.,

Margit híd északi és déli járdája a gyalogos forgalom elől.

2026. augusztus 18-án 22 órától 2026. augusztus 21-én 18 óráig a Budapest V.,

Zoltán utca a Nádor utca és Szabadság tér között,

Nádor utca a Széchenyi utca és Vértanúk tere között,

Akadémia utca a Steindl Imre utca és a Garibaldi utca között.

2026. augusztus 18-án 22 órától 2026. augusztus 22-én 22 óráig a Budapest XI.,

Műegyetem rakpart Bertalan Lajos utcai felhajtó és a Henryk Slawik rakpart Dombóvári úti felhajtója között.

2026. augusztus 19-én 4 órától 2026. augusztus 23-án 12 óráig a Budapest I.,

Öntőház utca,

Lánchíd utca teljes hosszában,

Lánchíd utcai parkoló,

Várkert rakpart teljes hosszában,

Apród utca az Ybl Miklós tér és a Várkert mélygarázs találkozásánál,

Váralja utca a Dózsa György tértől (Palota út) az Attila útig.

2026. augusztus 19-én 18 órától 2026. augusztus 21-én 24 óráig a Budapest XIV.,

Kós Károly sétány a Hősök tere és az Állatkerti körút között,

Konrad Adenauer út a Zichy Mihály út és a Kós Károly sétány között.

2026. augusztus 19-én 21 órától 2026. augusztus 21-én 4 óra 30 percig a Budapest V.,

Széchenyi rakpart a Kossuth tér és a Széchenyi tér között,

Zoltán utca a Széchenyi rakpart és az Akadémia utca között.

2026. augusztus 19-én 22 órától 2026. augusztus 21-én 6 óráig a Budapest V. és IX.,

Salkaházi Sára rakpart a Havas utca és a Közraktár utca között.

2026. augusztus 20-án 14 órától 20 óráig a Budapest V.,

Szent István Bazilika északi és déli oldalán lévő szervizút,

Szent István tér,

Hercegprímás utca az Arany János utca és a József Attila utca között,

Sas utca az Arany János utca és a József Attila utca között,

Bajcsy-Zsilinszky út szélső forgalmi sávja az Arany János utca és a József Attila utca között a páros oldalon,

József Attila utca a Bajcsy-Zsilinszky úttól a Széchenyi térig,

Széchenyi tér körben.

2026. augusztus 20-án 16 órától 22 óra 30 percig a Budapest II. és V.,

Margit híd a gépjármű forgalom elől.

2026. augusztus 20-án 16 órától 2026. augusztus 23-án 23 óráig a Budapest XIII.,

Carl Lutz rakpart a Dráva utca és az Id. Antall József rakpart között (Margit híd).

2026. augusztus 20-án 17 órától 21 óráig Budapest V.,

Szent István tér — Zrínyi utca — Október 6. utca — József Attila utca — Széchenyi tér — Zrínyi utca — Szent István tér útvonal,

Szent István tér — Zrínyi utca — Október 6. utca — József Attila utca — Széchenyi tér – Akadémia utca — Arany János utca — Sas utca — Szent István tér útvonal.

2026. augusztus 20-án 19 órától 22 óra 30 percig a Budapest II., V.,

Margit híd a gyalogos forgalom elől.

2026. augusztus 20-án 19 órától 23 óráig a Budapest I., V. és XI.,

Lánchíd úttest a gyalogos forgalom elől,

Erzsébet híd a gépjármű forgalom elől.

Fotó: Kristóf Balázs/444

Tilos megállni

2026. augusztus 12-én 20 órától 2026. augusztus 24-én 23 óráig a Budapest V.,

Falk Miksa utca mindkét oldalán a Szalay utca és a Markó utca között.

2026. augusztus 14-én 20 órától 2026. augusztus 23-án 6 óráig a Budapest XI.,

Műegyetem rakpart teljes területén a Szent Gellért tér és a Bertalan Lajos utca között.

2026. augusztus 14-én 20 órától 2026. augusztus 22-én 6 óráig a Budapest I., II., V., IX. és XIII.,

Pesti alsó rakpart mindkét oldalán a Jane Haining rakparttól a Salkaházi Sára rakpartig,

Eötvös téren,

id. Antall József rakpart mindkét oldalán a Margit híd déli parkolójától a Lánchídig,

Carl Lutz rakparton a Margit híd északi parkolójától a Margit híd déli parkolójáig, valamint a rakpartra történő le- és felhajtó mindkét oldalán,

Slachta Margit rakpart mindkét oldalán az Üstökös utcától a Margit hídig,

Angelo Rotta rakpart mindkét oldalán a Margit hídtól a Batthyány tér magasságáig,

Sztehlo Gábor rakpart mindkét oldalán a Batthyány tér magasságától a Lánchídig,

Friedrich Born rakpart mindkét oldalán a Lánchídtól a Szabadság hídig,

Raoul Wallenberg rakpart mindkét oldalán a Szabadság hídtól az Erzsébet hídig,

Valdemar és Nina Langlet rakpart mindkét oldalán a Petőfi hídtól a Szabadság hídig,

Budai alsó rakpart mindkét oldalán a Bertalan Lajos utca magasságától (felhajtó is) a Petőfi hídig,

Henryk Slawik rakpart mindkét oldalán a Dombóvári úttól (Rákóczi hídtól) a Petőfi hídig,

Jégverem utca mindkét oldalán a Fő utca és a Bem rakpart között.

2026. augusztus 15-én 0 órától 2026. augusztus 24-én 18 óráig a Budapest I.,

Szentháromság utca mindkét oldalán a Szentháromság tér és az Úri utca között.

2026. augusztus 15-én 0 órától 2026. augusztus 25-én 20 óráig a Budapest I.,

Tárnok utca mindkét oldalán Dísz tér és a Szentháromság tér között.

Bécsi kapu tér teljes területén (beleértve az 5-8. számok előtti útszakasz mindkét oldalán is.)

2026. augusztus 17-én 0 órától 2026. augusztus 22-én 6 óráig a Budapest V.,

Szabadság tér régi MTVA épülete előtt a Zoltán utca és a Szabadság tér déli oldala között,

Szabadság téren körben,

Nádor utca mindkét oldalán a Vértanúk tere és a Szabadság tér között,

Zoltán utca mindkét oldalán a Szabadság tér és a Széchenyi felső rakpart között.

2026. augusztus 18-án 0 órától 2026. augusztus 23-án 12 óráig a Budapest I.,

Váralja utca mindkét oldalán a Sarló utca és a Szarvas tér között,

Ybl Miklós téren a Lánchíd utca és az Apród utca között,

Lánchíd utca mindkét oldalán az Ybl Miklós tér és a Clark Ádám tér között,

Lánchíd utcai nagy parkolóban,

Ybl Miklós téren,

Apród utcában az Attila út és az Ybl Miklós tér között,

Döbrentei utca mindkét oldalán az Ybl Miklós tér és a Várkert rakpart között,

Várkert rakparton az Ybl Miklós tér és a Döbrentei tér között,

Öntóház utca mindkét oldalán.

2026. augusztus 18-án 6 órától 2026. augusztus 21-én 24 óráig a Budapest V.,

Balassi Bálint utca mindkét oldalán a Kossuth tér és a Balaton utca között,

Markó utca mindkét oldalán a Széchenyi rakpart és a Balassi Bálint utca között,

Széchenyi rakparton a Kossuth tér és a Markó utca között.

2026. augusztus 19-én 0 órától 2026. augusztus 20-án 24 óráig a Budapest V.,

Szent István téren a Bazilika iskola felőli parkolójában.

2026. augusztus 19-én 0 órától 2026. augusztus 21-én 24 óráig a Budapest XIV.,

Kós Károly sétány teljes hosszában.

2026. augusztus 19-én 0 órától 2026. augusztus 22-én 6 óráig a Budapest V.,

Akadémia utca páratlan számozású oldalán a Zoltán utca és a Garibaldi utca között,

Garibaldi utca páros számozású oldalán a Nádor utcától az Akadémia utcáig.

2026. augusztus 19-én 6 órától 2026. augusztus 21-én 4 óra 30 percig a Budapest V.,

Széchenyi rakparton a Kossuth tértől a Széchenyi térig.

2026. augusztus 19-én 6 órától 2026. augusztus 21-én 4 óra 30 percig a Budapest I., II., V. és XI.,

Jászai Mari tér déli részén lévő parkolóban,

Széchenyi rakparton a Jászai Mari tértől (északi oldaltól) a Kossuth térig,

Steindl Imre utca mindkét oldalán a Széchenyi rakpart és az Akadémia utca között,

Arany János utca mindkét oldalán a Széchenyi rakpart és az Akadémia utca között,

Széchenyi téren körben (a Magyar Tudományos Akadémia előtti parkolóban is),

Bem rakparton a Lánchíd és a Bem József tér között,

Pala utca mindkét oldalán a Bem rakpart és Fő utca között,

Aranyhal utcában a Bem rakpart és Fő utca között,

Szent Gellért rakpart mindkét oldalán (beleértve a Rudas fürdő előtti parkolót is).

2026. augusztus 19-én 20 órától 2026. augusztus 20-án 24 óráig a Budapest I. és V.,