Így fogják korlátozni a budapesti forgalmat augusztus 20. miatt a következő tíz napban

közlekedés

Az augusztus 20-ai ünnepségek miatt ideiglenes forgalomkorlátozások lesznek augusztus 25-ig Budapesten – jelentette be a rendőrség, részletezve az egyes lezárásokat.

Lezárás

2026. augusztus 15-én 0 órától 2026. augusztus 23-án 6 óráig a Budapest XI.,

  • Műegyetem rakpart a Bertalan Lajos utca és a Szent Gellért tér között.

2026. augusztus 15-én 0 órától 2026. augusztus 25-én 4 óra 30 percig a Budapest I.,

  • Szentháromság utca a Szentháromság tér és az Úri utca között,
  • Tárnok utca a Dísz tér és a Szentháromság tér között.

2026. augusztus 15-én 0 órától 2026. augusztus 22-én 22 óráig a Budapest I., II., V., IX. és XIII.,

  • Pesti alsó rakpart a Carl Lutz rakparttól (Margit híd északi parkolótól), a Jane Haining rakpart Havas utcáig,
  • Budai alsó rakpart az Üstökös utca és a Műegyetem rakpart Bertalan Lajos utcai felhajtó között.

2026. augusztus 16-án 6 órától 2026. augusztus 21-én 12 óráig a Budapest I. és V.,

  • Lánchíd a gépjármű forgalom elől.

2026. augusztus 16-án 7 órától 2026. augusztus 21-én 12 óráig a Budapest I. és V.,

  • Lánchíd északi és déli járdája a gyalogos forgalom elől.

2026. augusztus 16-án 21 órától 2026. augusztus 21-én 12 óráig a Budapest II. és V.,

  • Margit híd északi oldalán egy forgalmi sáv.

2026. augusztus 16-án 22 órától 2026. augusztus 21-én 12 óráig a Budapest II. és V.,

  • Margit híd északi és déli járdája a gyalogos forgalom elől.

2026. augusztus 18-án 22 órától 2026. augusztus 21-én 18 óráig a Budapest V.,

  • Zoltán utca a Nádor utca és Szabadság tér között,
  • Nádor utca a Széchenyi utca és Vértanúk tere között,
  • Akadémia utca a Steindl Imre utca és a Garibaldi utca között.

2026. augusztus 18-án 22 órától 2026. augusztus 22-én 22 óráig a Budapest XI.,

  • Műegyetem rakpart Bertalan Lajos utcai felhajtó és a Henryk Slawik rakpart Dombóvári úti felhajtója között.

2026. augusztus 19-én 4 órától 2026. augusztus 23-án 12 óráig a Budapest I.,

  • Öntőház utca,
  • Lánchíd utca teljes hosszában,
  • Lánchíd utcai parkoló,
  • Várkert rakpart teljes hosszában,
  • Apród utca az Ybl Miklós tér és a Várkert mélygarázs találkozásánál,
  • Váralja utca a Dózsa György tértől (Palota út) az Attila útig.

2026. augusztus 19-én 18 órától 2026. augusztus 21-én 24 óráig a Budapest XIV.,

  • Kós Károly sétány a Hősök tere és az Állatkerti körút között,
  • Konrad Adenauer út a Zichy Mihály út és a Kós Károly sétány között.

2026. augusztus 19-én 21 órától 2026. augusztus 21-én 4 óra 30 percig a Budapest V.,

  • Széchenyi rakpart a Kossuth tér és a Széchenyi tér között,
  • Zoltán utca a Széchenyi rakpart és az Akadémia utca között.

2026. augusztus 19-én 22 órától 2026. augusztus 21-én 6 óráig a Budapest V. és IX.,

  • Salkaházi Sára rakpart a Havas utca és a Közraktár utca között.

2026. augusztus 20-án 14 órától 20 óráig a Budapest V.,

  • Szent István Bazilika északi és déli oldalán lévő szervizút,
  • Szent István tér,
  • Hercegprímás utca az Arany János utca és a József Attila utca között,
  • Sas utca az Arany János utca és a József Attila utca között,
  • Bajcsy-Zsilinszky út szélső forgalmi sávja az Arany János utca és a József Attila utca között a páros oldalon,
  • József Attila utca a Bajcsy-Zsilinszky úttól a Széchenyi térig,
  • Széchenyi tér körben.

2026. augusztus 20-án 16 órától 22 óra 30 percig a Budapest II. és V.,

  • Margit híd a gépjármű forgalom elől.

2026. augusztus 20-án 16 órától 2026. augusztus 23-án 23 óráig a Budapest XIII.,

  • Carl Lutz rakpart a Dráva utca és az Id. Antall József rakpart között (Margit híd).

2026. augusztus 20-án 17 órától 21 óráig Budapest V.,

  • Szent István tér — Zrínyi utca — Október 6. utca — József Attila utca — Széchenyi tér — Zrínyi utca — Szent István tér útvonal,
  • Szent István tér — Zrínyi utca — Október 6. utca — József Attila utca — Széchenyi tér – Akadémia utca — Arany János utca — Sas utca — Szent István tér útvonal.

2026. augusztus 20-án 19 órától 22 óra 30 percig a Budapest II., V.,

  • Margit híd a gyalogos forgalom elől.

2026. augusztus 20-án 19 órától 23 óráig a Budapest I., V. és XI.,

  • Lánchíd úttest a gyalogos forgalom elől,
  • Erzsébet híd a gépjármű forgalom elől.
Fotó: Kristóf Balázs/444

Tilos megállni

2026. augusztus 12-én 20 órától 2026. augusztus 24-én 23 óráig a Budapest V.,

  • Falk Miksa utca mindkét oldalán a Szalay utca és a Markó utca között.

2026. augusztus 14-én 20 órától 2026. augusztus 23-án 6 óráig a Budapest XI.,

  • Műegyetem rakpart teljes területén a Szent Gellért tér és a Bertalan Lajos utca között.

2026. augusztus 14-én 20 órától 2026. augusztus 22-én 6 óráig a Budapest I., II., V., IX. és XIII.,

  • Pesti alsó rakpart mindkét oldalán a Jane Haining rakparttól a Salkaházi Sára rakpartig,
  • Eötvös téren,
  • id. Antall József rakpart mindkét oldalán a Margit híd déli parkolójától a Lánchídig,
  • Carl Lutz rakparton a Margit híd északi parkolójától a Margit híd déli parkolójáig, valamint a rakpartra történő le- és felhajtó mindkét oldalán,
  • Slachta Margit rakpart mindkét oldalán az Üstökös utcától a Margit hídig,
  • Angelo Rotta rakpart mindkét oldalán a Margit hídtól a Batthyány tér magasságáig,
  • Sztehlo Gábor rakpart mindkét oldalán a Batthyány tér magasságától a Lánchídig,
  • Friedrich Born rakpart mindkét oldalán a Lánchídtól a Szabadság hídig,
  • Raoul Wallenberg rakpart mindkét oldalán a Szabadság hídtól az Erzsébet hídig,
  • Valdemar és Nina Langlet rakpart mindkét oldalán a Petőfi hídtól a Szabadság hídig,
  • Budai alsó rakpart mindkét oldalán a Bertalan Lajos utca magasságától (felhajtó is) a Petőfi hídig,
  • Henryk Slawik rakpart mindkét oldalán a Dombóvári úttól (Rákóczi hídtól) a Petőfi hídig,
  • Jégverem utca mindkét oldalán a Fő utca és a Bem rakpart között.

2026. augusztus 15-én 0 órától 2026. augusztus 24-én 18 óráig a Budapest I.,

  • Szentháromság utca mindkét oldalán a Szentháromság tér és az Úri utca között.

2026. augusztus 15-én 0 órától 2026. augusztus 25-én 20 óráig a Budapest I.,

  • Tárnok utca mindkét oldalán Dísz tér és a Szentháromság tér között.
  • Bécsi kapu tér teljes területén (beleértve az 5-8. számok előtti útszakasz mindkét oldalán is.)

2026. augusztus 17-én 0 órától 2026. augusztus 22-én 6 óráig a Budapest V.,

  • Szabadság tér régi MTVA épülete előtt a Zoltán utca és a Szabadság tér déli oldala között,
  • Szabadság téren körben,
  • Nádor utca mindkét oldalán a Vértanúk tere és a Szabadság tér között,
  • Zoltán utca mindkét oldalán a Szabadság tér és a Széchenyi felső rakpart között.

2026. augusztus 18-án 0 órától 2026. augusztus 23-án 12 óráig a Budapest I.,

  • Váralja utca mindkét oldalán a Sarló utca és a Szarvas tér között,
  • Ybl Miklós téren a Lánchíd utca és az Apród utca között,
  • Lánchíd utca mindkét oldalán az Ybl Miklós tér és a Clark Ádám tér között,
  • Lánchíd utcai nagy parkolóban,
  • Ybl Miklós téren,
  • Apród utcában az Attila út és az Ybl Miklós tér között,
  • Döbrentei utca mindkét oldalán az Ybl Miklós tér és a Várkert rakpart között,
  • Várkert rakparton az Ybl Miklós tér és a Döbrentei tér között,
  • Öntóház utca mindkét oldalán.

2026. augusztus 18-án 6 órától 2026. augusztus 21-én 24 óráig a Budapest V.,

  • Balassi Bálint utca mindkét oldalán a Kossuth tér és a Balaton utca között,
  • Markó utca mindkét oldalán a Széchenyi rakpart és a Balassi Bálint utca között,
  • Széchenyi rakparton a Kossuth tér és a Markó utca között.

2026. augusztus 19-én 0 órától 2026. augusztus 20-án 24 óráig a Budapest V.,

  • Szent István téren a Bazilika iskola felőli parkolójában.

2026. augusztus 19-én 0 órától 2026. augusztus 21-én 24 óráig a Budapest XIV.,

  • Kós Károly sétány teljes hosszában.

2026. augusztus 19-én 0 órától 2026. augusztus 22-én 6 óráig a Budapest V.,

  • Akadémia utca páratlan számozású oldalán a Zoltán utca és a Garibaldi utca között,
  • Garibaldi utca páros számozású oldalán a Nádor utcától az Akadémia utcáig.

2026. augusztus 19-én 6 órától 2026. augusztus 21-én 4 óra 30 percig a Budapest V.,

  • Széchenyi rakparton a Kossuth tértől a Széchenyi térig.

2026. augusztus 19-én 6 órától 2026. augusztus 21-én 4 óra 30 percig a Budapest I., II., V. és XI.,

  • Jászai Mari tér déli részén lévő parkolóban,
  • Széchenyi rakparton a Jászai Mari tértől (északi oldaltól) a Kossuth térig,
  • Steindl Imre utca mindkét oldalán a Széchenyi rakpart és az Akadémia utca között,
  • Arany János utca mindkét oldalán a Széchenyi rakpart és az Akadémia utca között,
  • Széchenyi téren körben (a Magyar Tudományos Akadémia előtti parkolóban is),
  • Bem rakparton a Lánchíd és a Bem József tér között,
  • Pala utca mindkét oldalán a Bem rakpart és Fő utca között,
  • Aranyhal utcában a Bem rakpart és Fő utca között,
  • Szent Gellért rakpart mindkét oldalán (beleértve a Rudas fürdő előtti parkolót is).

2026. augusztus 19-én 20 órától 2026. augusztus 20-án 24 óráig a Budapest I. és V.,

  • Csalogány utca mindkét oldalán a Fő utca és a Gyorskocsi utca között,
  • Markó utca mindkét oldalán a Szemere utca és a Bihari János utca között,
  • Belgrád rakparton a 26. számmal szemközti Duna felőli középső járdasziget melletti hat darab párhuzamos várakozóhelyen,
  • Szent István Bazilika déli oldalán lévő parkolóban,
  • Hercegprímás utca mindkét oldalán az Arany János utca és a József Attila utca között,
  • Sas utca mindkét oldalán a József Attila utca és az Arany János utca között,
  • Október 6. utca mindkét oldalán a Szabadság tér és a József Attila utca között,
  • Nádor utca mindkét oldalán az Arany János utca és a József Attila utca között,
  • Akadémia utca mindkét oldalán a Széchenyi tér és az Arany János utca között,
  • Arany János utca mindkét oldalán az Akadémia utca és a Hercegprímás utca között,
  • Bajcsy-Zsilinszky út páros oldalán az Arany János utca és a József Attila utca között,
  • Bajcsy-Zsilinszky út páratlan oldalán az Andrássy út és a Podmaniczky utca között.
közlekedés Budapest forgalomkorlátozás redőrség augusztus 20