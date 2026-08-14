Jövő héten nem lesz parlamenti ülés

Pihenőt kaptak az országgyűlési képviselők, jövő hétre nem kezdeményezett rendkívüli parlamenti ülést a kormány – erősítette meg a Kormányzati Kommunikáció a Telexnek.

Korábban közölték, hogy a kormány és a Tisza-frakció munkával tölti a teljes nyarat, és csak augusztus 10. és 20. között lesz szünet, de ez azóta módosult. A múlt hétre tervezett két ülésnap energiatakarékossági okokból és a hőség miatt elmaradt, ezen a héten viszont hétfőn és kedden többek között meg kellett választani az új államfőt, szerdán pedig kihelyezett kormányülés volt Pakson, ahol többek között a dunai fenékküszöb építéséről döntöttek.

A Tisza-frakció tagjai Baka András köztársasági elnökké választása napján, 2026. augusztus 11-én az Országházban. Fotó: Bankó Gábor/444

A parlament tavaszi ülésszaka június közepén ért véget, azóta a kormány hétről hétre összehívott rendkívüli üléseket. Az Országgyűlés május 9-i megalakulása óta eddig 23 ülésnap volt.

Addig is lehet gyakorolni a Tisza Párt újonc képviselőinek a felismerését.