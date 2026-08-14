NATO-vadászgépek lelőttek egy Lettország légterébe berepülő drónt

A NATO légvédelmi missziójában részt vevő vadászgépek lelőttek egy drónt, ami péntek hajnalban berepült Lettország légterébe – közölte a lett hadsereg. Az esetről a Reuters számolt be.

A kép illusztráció. Fotó: MATEUSZ WLODARCZYK/NurPhoto via AFP

Az incidens miatt az Oroszországhoz közeli lett területeken légi fenyegetettségi riasztás volt érvényben, ezt később feloldották. A szintén Oroszországgal határos Finnországban elővigyázatosságból ideiglenesen korlátozták a légi és tengeri közlekedést a Finn-öböl keleti részének egyes területein az esetleges drónveszély miatt.

Az eset egy olyan éjszakán történt, amikor Oroszországban is több dróntámadást jelentettek. Alekszandr Drozgyenko, a Leningrádi terület kormányzója szerint az orosz légvédelem 15 drónt lőtt le a Finnországgal és Észtországgal szomszédos régióban. Itt található Szentpétervár, Oroszország második legnagyobb városa és egyik legfontosabb exportközpontja is.

Az Ukrajna elleni teljes körű orosz invázió 2022-es kezdete óta az Oroszországgal és Ukrajnával szomszédos országokban többször rendeltek el légi riadót a határokon átrepülő drónok miatt. Oroszország északi NATO-szomszédai az utóbbi időben a kritikus infrastruktúra védelmét is megerősítették: szigorúbban őrzik többek között a gátakat, erőműveket és földgázipari létesítményeket. Ennek hátterében az az aggodalom áll, hogy Moszkva ukrán drónokat felhasználva hajthat végre „hamis zászlós” támadást valamelyik NATO-tagállam ellen.