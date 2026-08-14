Sok hűhó semmiért: Vidnyánszky azt hitte menesztik, nekiment Alföldinek, pengét váltott Molnár Áronnal, majd kiderült, szó se volt arról, hogy felmentenék a Nemzeti éléről

Fordulatosan indult a péntek reggel a színházkedvelők számára: olyan nagyágyúk feszültek egymásnak, mint Alföldi Róbert, Vidnyánszky Attila, illetve utóbbi nemezise, Molnár Áron NoÁr. Az egész ügy egy miniszteri egyeztetésre szóló meghívással kezdődött, riválisoknak való beszólogatással folytatódott, utcai konfrontációvá szélesedett, hogy végül a találkozón kiderüljön: sok hűhó semmiért. De kezdjük az elején!

Az egész Vidnyánszky Attila csütörtök esti ATV-s interjújával kezdődött. A Nemzeti Színház igazgatója az Egyenes beszédben azt mondta, péntek reggelre berendelték a kulturális minisztériumba, és információi szerint a felfüggesztéséről, illetve a távozásáról akarnak vele tárgyalni. Azt állította, a minisztérium közös megegyezéssel szeretné lezárni a munkaviszonyát, ezt azonban nem tervezi aláírni. Vidnyánszky arról is beszélt, hogy egészen más színházat csinált, mint elődje, Alföldi Róbert, amit így foglalt össze:

„Volt egy színház, ahol körbevizelték Magyarország térképét, és jött egy színház, ahol Wass Albertet játszanak.”

Erre még csütörtök este reagált Alföldi. A Nemzeti korábbi igazgatója határozottan cáfolta, hogy az ötéves igazgatása alatt lett volna olyan előadás, amelyben körbevizelték Magyarország térképét. Felidézte a történet egy másik, szélsőjobboldali körökben terjedő változatát is, amely szerint Nagy-Magyarország térképére maszturbáltak volna egy előadásban, de szerinte ilyen jelenet sem volt. „Ennek az ellenkezőjét állítani egyszerű és pofátlan hazugság” – írta Alföldi, hozzátéve, hogy Vidnyánszky maga is látta a szóban forgó előadást. Szerinte utódja tizenhárom évvel később is valótlanságokkal próbálja megkérdőjelezhető kontextusba helyezni az általa vezetett Nemzeti működését.

Aznap késő este Tarr Zoltán kulturális miniszter is beszállt a vitába. Azt írta, Vidnyánszky rosszhiszemű állításokat tett az ATV-ben, amelyek megnehezítik a fenntartó és az intézmény közötti párbeszédet. „Sajnálattal látjuk, hogy ennél Igazgató Úrnak a hazugságokkal szerzett kattintásvadászat többet ért” – fogalmazott Tarr.

Péntek reggel aztán Molnár Áron várta Vidnyánszkyt a minisztérium előtt. A színész-aktivista az általa kirobbantott, NKA körüli botrány idején is élesen bírálta Vidnyánszkyt, aki az ügy következtében végül lemondott az NKA bizottsági tagságáról. Molnár saját beszámolója szerint az autójából kiszálló Vidnyánszkytól azt kérdezte, hogyan aludt ennyi hazugság után.

Vidnyánszky erre állítólag azt válaszolta: „Ilyen kicsi vagy. Tehetségtelen vagy.” Molnár szerint arra nem kapott választ, miért tett Vidnyánszky valótlan állításokat. Azt mondta, Vidnyánszky a Fidesz-kormányok alatt, az Orbán Viktorhoz fűződő közvetlen kapcsolatának köszönhetően hozzászokhatott ahhoz, hogy hatalma van, és a hazugságainak nincs következményük. Ezután azt ígérte, videót készít „a kultúra Don Corleonéjáról”.





A délelőtti minisztériumi találkozó után aztán kiderült, hogy Vidnyánszky előző esti várakozásával szemben nem a menesztéséről tárgyaltak. Tarr Zoltán közölte, hogy más kulturális intézményekhez hasonlóan a Nemzeti Színházban is átvilágítást rendelnek el. Vidnyánszky megkapta azokat a dokumentumokat, amelyek alapján megkezdik a színház törvényességi, szakszerűségi és hatékonysági ellenőrzését.

Hasonló vizsgálatot korábban az Ókovács Szilveszter vezette Magyar Állami Operaházban is elrendeltek. Tarr azt írta, az átvilágítás eredményéről később beszámolnak. Arra viszont nem tért ki, hogy Vidnyánszky igazgatói szerződése egyáltalán szóba került-e a pénteki találkozón. Így a csütörtök este még küszöbön álló leváltásként beharangozott történet egyelőre egy átvilágítással zárult.