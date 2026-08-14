Tusk szerint az orosz titkosszolgálat meg akart ölni egy ukrán származású amerikai állampolgárt Varsóban

Donald Tusk bejelentette, hogy Lengyelország meghiúsított egy orosz tervet, aminek a célja egy ukrán származású amerikai állampolgár meggyilkolása volt Varsóban. A lengyel kormányfő szerint ez volt az első eset, hogy egy „Oroszországhoz köthető szereplő” egy NATO-tagállam területén próbált megtámadni egy amerikai állampolgárt. Tusk szerint a tervezett merénylet célpontja zavarta a Putyin-rezsimet, de ennél több részletet nem árult el.

Donald Tusk a lengyel–orosz határnál 2024. november 30-án. Fotó: Aleksander Kalka/NurPhoto via AFP

A lengyel hatóságok augusztus 7-én vették őrizetbe a gyanúsítottat, akit a gyanú szerint az orosz titkosszolgálatok szervezték be. A gyanúsított három hónapig marad letartóztatásban – közölte a rendőrség. Tomasz Siemoniak, a lengyel hírszerző szolgálatokat felügyelő miniszter azt mondta, a műveletet az amerikai szolgálatokkal együttműködésben hajtották végre. Az amerikai külügyminisztérium közölte, hogy tudnak a történtekről, de nincs több információjuk.

„Feltételeznünk kell, hogy a Putyin-rezsim megpróbálja majd likvidálni azokat az embereket, akik különböző okokból kellemetlenek számára, a világ különböző pontjain”

– közölte Tusk, aki szerint Lengyelországnak és más országoknak fel kell készülniük az ilyen akciók elhárítására.

Nyugati hírszerzési tisztviselők korábban az AP-nek azt mondták, az orosz biztonsági szolgálatok egyre merészebben választják ki célpontjaikat: politikai aktivisták, Ukrajna külföldi támogatói és disszidens katonák ellen is felléptek már. A jelentések szerint a támadások célja az Ukrajnát támogató európai országok destabilizálása.

Nyugati tisztviselők arra is figyelmeztettek, hogy Oroszország a 2022-es ukrajnai invázió óta fokozta a célzott gyilkosságokra irányuló tevékenységeit, és azt állították, hogy Európa-szerte már több ilyen tervet is sikerült meghiúsítani. Az AP a háború kezdete óta Európában kb. 200, Oroszországhoz kötött szabotázsakciót, gyújtogatást és egyéb zavarkeltő tevékenységet azonosított. Persze Vlagyimir Putyin júniusban azt mondta az AP-nek, hogy Oroszország nem folytat szabotázskampányt Európa ellen. (Guardian)