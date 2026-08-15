Egyelőre nem világos, hogy viccelt, vagy komolyan gondolta-e Trump, hogy az Egyesült Államok területévé nyilvánítaná a Hormuzi-szorost

Pénteken egy New York-i Long Island-en található rendőrakadémián tartott beszédet Donald Trump amerikai elnök. Szokásához hűen mondandója tele volt zavaros kijelentésekkel. És az sem példátlan, hogy egy-egy megjegyzésével túllő a célon. Most ezt mondta:

„Miután befejeztük Irán legyőzését, amely éppen nagyon súlyos vereséget szenved, hamarosan az Egyesült Államok területévé fogom nyilvánítani a Hormuzi-szorost. Lényegében már most is az. Mi tartjuk fenn a blokádot. Egyetlen hajó sem jut át, hacsak mi nem akarjuk.”

Az amúgy világháborúval kecsegtető mondandója közben némileg elmosolyodott, így most elemzők próbálják megfejteni, hogy vajon viccelt-e, vagy komolyan gondolta. Íme a beszédrészlet, amiből mindenki találgathat:

Kazem Gharibabadi, Irán külügyminiszter-helyettese az X-en válaszolt. Azt mondta, hogy Teheránt nem fogják megfélemlíteni az Egyesült Államok fenyegetései vagy erődemonstrációi – és hozzátette, hogy a Hormuzi-szorost csakis Irán tudja megnyitni vagy lezárni. (Guardian)