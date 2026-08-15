Közhang néven indít új platformot a társadalmi egyeztetésre a Tisza Párt

„Azt mondtuk a kampány alatt, hogy együtt írjuk Magyarország jövőjét. Ehhez viszont most szintet kell lépnünk”, vezette fel bejelentését Radnai Márk, a Tisza Párt elnöke legújabb Facebook-bejegyzésében. Szerintük folyamatos társadalmi párbeszédre van szükség: érthető információkra, edukációra, átláthatóságra és arra, hogy nyomon követhető legyen, mi történik a véleményetekkel és a javaslataitokkal.

Éppen ezért „egy Európában is újszerű megoldáson, amely mindezt egy helyen teszi lehetővé”, ez lesz a Közhang. Ezen az országos és helyi ügyeket is megnyitják a társadalom előtt, így bárki elmondhatja az érveit, a véleményét, sőt követni lehet azt is, „hogyan lesz egy felvetésből valódi döntés vagy változás”.

A Telex szerint a weboldalt januárban regisztrálta egy magánszemély. Az oldalon jelenleg ezek a mondatok váltják egymást:

Magyarország első társadalmi egyeztetési platformja.

Ne csak nézzük a jövőt, hanem alakítsuk is.

Évtizedek óta arra várunk, hogy ne csak ígéretek legyenek.

Magyarország jövője közös ügyünk.

Hamarosan elindulunk.

A Közhang egyébként egy régebbi ATV-s műsornak a címe, amit Juszt László vezetett, és ebben a műsorban szerepelt 2002 júniusban a fiatal Magyar Péter, aki a későbbi nézőpontos Mráz Ágoston Sámuellel fejtette meg Medgyessy Péter múltját és az ügynökügyek kezelését.