Magyar Péter politikai őrjöngéséről szólt a Fidesz szerint a paksi esemény

A Fidesz kommunikációs igazgatója, Havasi Bertalan szombati közleményében azt írta: bebizonyosodott, hogy helyes döntés volt a távolmaradás Magyar Péter paksi „önfényező Facebook-bohóckodásától”. Megfogalmazása szerint az esemény a miniszterelnök politikai őrjöngéséről szólt, amelyet szánalmasnak nevezett.

Fotó: Németh Dániel/444

Szombaton Magyar Péter ugyanis a Paksra hívta a pártok vezetőit, ahol folytatódott az atomerőmű működését biztosító beruházás, vagyis a fenékküszöb kialakítása, és megkezdték a helyszínre úsztatott bárkák elsüllyesztését, valamint a dunaszentbenedeki oldalra felhalmozott betontömbök mederbe helyezésre. A miniszterelnök meghívásának azonban nem tettek eleget a pártok vezetői, amit ő a helyszínen tartott sajtótájékoztatón sajnálatosnak és sokatmondónak nevezett.

Az eseményre a Mi Hazánk vezetője, Toroczkai László is reagált, aki egyébként Tóth Mátét akarta maga helyett delegálni, Magyar meghívása azonban kizárólag a pártvezetőknek szólt. Szerinte Magyarnak „a pártelnökök meghívásával nem a szakmai javaslatok egyeztetése volt a célja, csak a hangulatkeltés”. Így pedig akkor sem segíthettek volna az országnak, ha minden pártelnök elmegy.