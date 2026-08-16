Az ismert fesztiválszervező tervezte ezt az új, gyönyörű Fenyő Miklós-emlékpadot

Amilyen csodálatos dalszövegíró és remek frontember volt Fenyő Miklós, annyira furcsa köztéri alkotásokat provokál ki a halála. A legfrisebb példa Zamárdiban áll, mivel ez, ellentétben az újlipótvárosi szoborral, ténylegesen el is készült már. Az új emlékizé egy pad, méghozzá egy napszemüveg alakú pad skás kockás mintával.

Azért ilyennel, mert a Hungária Aréna című lemezéhez járt egy papírból kivágható, fekete-fehér kockás mintát viselő buliszemüveg.

A zamárdi strandon álló, a hétvégén átadott objektumot nem más tervezte, mint Lobenwein Norbert, az ismert fideszes fesztiválszervező. A középen elhelyezett lemezborító sajnos nem integráns része az alkotásnak, csak a fotózás miatt tették oda.

A napszemüvegátadó remek alkalom arra, hogy valamelyik Fenyő-sláger helyett újra meghallgassuk a Második Műsor-féle „Alain Delon szeretnék lenni” Elit Osztag-féle punk feldolgozását. Indulhat a tánc!