Hidegfront hoz egy kis esőt hétfőn

Az aszálynak sajnos még koránt sem lesz vége, de egy hidegfront hatására többfelé, alakulhatnak ki záporok, zivatarok hétfőn, amelyek akár zivatarláncba rendeződhetnek, írja az idokep.hu.

A frissítő hidegfronti hatás elsősorban a Dunántúlt fogja érinteni, helyenként pedig jégeső, felhőszakadás és viharos kifutószél is kísérheti a zivatarokat. Kedden keleten és északkelet örülhetnek majd egy kis esőnek záporok, zivatarok formájában.

Fotó: Varga György/MTI/MTVA

Az Időkép szerint az átvonuló front azonban csak lokálisan hozhat kiadósabb, 15–20 millimétert meghaladó csapadékot. Az ország nagy részén mindössze néhány milliméternyi esőre van kilátás, sőt a középső országrészben teljesen szárazon hagyott területek is lehetnek.

Jó hír viszont, hogy Alsó- és Felső-Ausztriában 50–80 milliméter is lehullhat a Duna vízgyűjtő területein, ami mérsékelheti, akár meg is állíthatja a folyó jelenleg is zajló apadását.