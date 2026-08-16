Magyar Péter: Hétfőn megnyitják a Ráckevei-Soroksári Duna-ág zsilipjét

A vízügyi szakemberek döntése szerint hétfőn megnyitják a Ráckevei-Soroksári Duna-ág zsilipjét, amivel 20 köbméter plusz vizet juttatnak a fő Duna-ágba másodpercenként, nyerve két centimétert, írja vasárnap esti Facebook-bejegyzésében Magyar Péter.

A kormányfő a bejegyzésben hangsúlyozta, hogy a keddi és a szerdai nap kritikus lesz, mert addig további 14-15 centiméteres apadás várható a Dunán.

Fotó: Bodnár Boglárka/MTI/MTVA

Hozzátette, jelenleg 9 centiméterre áll a Duna az utolsó előtti turbina ismételt kikapcsolását jelentő vízszinttől, ami csak akkor lesz elkerülhető, ha a bárkák süllyesztése meghozza a várt eredményt.

Magyar Péter kiemelte, hogy a csütörtöktől az osztrák vízgyűjtőkre érkező csapadék hatására újra emelkedhet a vízszint, emellett „rohamtempóban halad” a fenékküszöb építése is.

Hozzátette, jelenleg is zajlik a két 80 méteres bárka lassú süllyesztése, vasárnap estig eléri az egyméteres süllyedési szintet, hétfő reggeltől pedig újraindul a víz beszivattyúzása a hajótestekbe.

Mint fogalmazott, a bárkákra már most is óriási víznyomás nehezedik. A keresztbe állított bárkákat a 8 méter mélyre lefúrt, 70 centiméter átmérőjű cölöpökhöz eddig ki nem próbált vastagságú, 500 méter hosszú acélsodronyokkal rögzítik.

Magyar Péter köszönetét fejezte ki a Pakson a hőségben dolgozó több száz szakembernek.