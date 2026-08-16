Súlyos hiányosságokat tárt fel a minisztériumi vizsgálat az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézetben

A Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium befejezte a szakfelügyeleti vizsgálatot az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézetben (OSZMI), ahol súlyos hiányosságokat tárt fel, tudta meg a hvg.hu.

A lap kérdésére a minisztérium azt közölte, hogy a vizsgálat eredményeit tartalmazó dokumentációt elküldték az intézmény fenntartójának, a Vidnyánszky Attila vezette Színház- és Filmművészetért Alapítványnak.

Ebben többek között a feltártak alapján javasolték Bodolay Géza igazgató vezetői kompetenciájának vizsgálatát.

A minisztérium szerint a vizsgálat megállapította, hogy az elmúlt években jelentősen csökkent a szakképzett szakalkalmazottak száma, magas volt a munkatársi fluktuáció, miközben visszaesett a nyilvántartási, digitalizálási és közművelődési tevékenység. Hiányosságokat találtak a tudásátadás rendszerében, a vezetői működésben és az állományvédelmi feladatok ellátásában is. Az állományvédelmi szakfelügyelet külön jelentése szerint több raktár és műtárgytároló állapota sem felel meg maradéktalanul a hosszú távú műtárgymegőrzés követelményeinek, ezért célzott intézkedésekre van szükség.

Az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet épülete a Krisztina körúton Forrás: Google

Bodolay Géza Vidnyánszky Attila lobbizására kerülhetett az OSZMI élére. Június végén számoltunk be arról, hogy a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter soron kívüli szakmai vizsgálatot rendelt el az MNM KK Országos Széchenyi Könyvtárban, az MNM KK Iparművészeti Múzeumban, az MNM KK Magyar Természettudományi Múzeumban, valamint az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézetben. Tarr Zoltán az oldalán a lépést azzal indokolta, hogy az ott dolgozók folyamatosan és visszatérően szakszerűtlenségről, hatalmi visszaélésekről számoltak be.