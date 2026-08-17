Beszakadt a 4iG árfolyama a kormányzati átvilágítás hírére

Péntek este derült ki egy kormányhatározatból, hogy a kabinet átfogó vizsgálatot indít a Magyar Állam és a 4iG Csoport közötti kapcsolatról, hétfő délután pedig Magyar Péter miniszterelnök is bejelentette az átvilágítást.

Jászai Gellért, a 4iG Csoport elnök-vezérigazgatója Fotó: Hegedüs Róbert/MTI/MTVA

A 4iG árfolyama a vizsgálat hírére már hétfő reggel több mint 5 százalékot esett a Budapesti Értéktőzsdén, mivel a befektetők ekkor tudtak először reagálni a vizsgálat hírére. Kora délutánra némileg mérséklődött az esés, ám Magyar videója után az árfolyam ismét zuhanni kezdett, fél 5-re már több mint 12 százalékkal volt a pénteki záróárfolyam alatt.

A miniszterelnök a videóban arról beszélt, hogy a 4iG cégcsoport a NER lopakodó anyahajója volt, és stratégia fontosságú vagyonelemek kerültek hozzá az Orbán-kormány alatt közpénz százmilliárdok felhasználásával. Szó volt benne többek között a 4iG és az Orbán-kormány összefonódásairól, az Antenna Hungária privatizálásától és visszaállamosításától, a Vodafone Magyarország megvásárlásáról, a hadiipari cégek részleges privatizálásáról, a Gondosóra-programról és a 4iG-vel a választások előtt megkötött milliárdos szerződésekről is.

Ahogy arról beszámoltunk, a kormányhatározat megnevezi az átfogó vizsgálat felelőseit is: ezek a gazdasági és energetikai miniszter, a honvédelmi miniszter, a pénzügyminiszter és a tudományos és technológiai miniszter. (via Telex)